Obustavljeno
DCM2260/12
Zvučni sustav usklađen s vašim domom
Reproducirajte i punite sve svoje iPod/iPhone/iPad uređaje zahvaljujući priključku DualDock koji se račva na Lightning i 30-pinski priključak. Ovaj glazbeni sustav zvuči senzacionalno, ali i izgleda sjajno, a dvostruko stolno postolje omogućava mu prilagodljivo smještanje.
DualDock za iPod/iPhone
Postavljanje na stol ili na zid
CD, MP3-CD, USB, FM
maks. 20 W
Inovativni DualDock tvrtke Philips s Lightning i 30-pinskim priključkom može puniti bilo koji uređaj tvrtke Apple i reproducirati s njega. Osmišljeni kao spoj elegantnog dizajna i jednostavnih funkcija, priključci omogućavaju prebacivanje s jednog na drugi u tren oka. Uživajte u omiljenim pjesmama bez obzira na to koji uređaj tvrtke Apple želite koristiti.
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
3.0
od 5
1
Recenzije
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Ova recenzija je napravljena za DCM2260 Hudební mikrosystém
Ova recenzija je napravljena za DCM2260 Hudební mikrosystém