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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

DCM2260/12

3

| (1) Recenzije

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

Reproducirajte i punite sve svoje iPod/iPhone/iPad uređaje zahvaljujući priključku DualDock koji se račva na Lightning i 30-pinski priključak. Ovaj glazbeni sustav zvuči senzacionalno, ali i izgleda sjajno, a dvostruko stolno postolje omogućava mu prilagodljivo smještanje.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

  • DualDock za iPod/iPhone

  • Postavljanje na stol ili na zid

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • maks. 20 W

DualDock za punjenje i reprodukciju uređaja tvrtke Apple (Lightning i 30-pinski priključak)

DualDock za punjenje i reprodukciju uređaja tvrtke Apple (Lightning i 30-pinski priključak)

Inovativni DualDock tvrtke Philips s Lightning i 30-pinskim priključkom može puniti bilo koji uređaj tvrtke Apple i reproducirati s njega. Osmišljeni kao spoj elegantnog dizajna i jednostavnih funkcija, priključci omogućavaju prebacivanje s jednog na drugi u tren oka. Uživajte u omiljenim pjesmama bez obzira na to koji uređaj tvrtke Apple želite koristiti.

Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

1

Recenzije

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Ova recenzija je napravljena za DCM2260 Hudební mikrosystém

Ova recenzija je napravljena za DCM2260 Hudební mikrosystém

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