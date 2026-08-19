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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

DCM2068/12

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

Glazbu koju slušate dok ste u pokretu nastavite slušati i kod kuće. Mikro zvučni sustav Philips DCM2068/12 ima priključnu stanicu za iPod/iPhone/iPad te USB Direct za prijenosne uređaje. Bilo da je montiran na zid ili smješten na stol, sustav izgleda fantastično.

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Opsesija zvukom

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

  • iPhone 5

  • s Lightning priključkom

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Tehničke specifikacije

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