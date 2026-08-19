Obustavljeno
DCM2068/12
Zvučni sustav usklađen s vašim domom
Glazbu koju slušate dok ste u pokretu nastavite slušati i kod kuće. Mikro zvučni sustav Philips DCM2068/12 ima priključnu stanicu za iPod/iPhone/iPad te USB Direct za prijenosne uređaje. Bilo da je montiran na zid ili smješten na stol, sustav izgleda fantastično.
iPhone 5
s Lightning priključkom
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
Recenzije