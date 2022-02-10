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Zvučni sustav usklađen s vašim domom
Glazbu koju slušate dok ste u pokretu nastavite slušati i kod kuće. Mikro sustav Philips DCM2060/12 ima priključnu stanicu za iPod/iPhone/iPad te USB Direct za prijenosne uređaje. Bilo da je montiran na zid ili smješten na stol, sustav izgleda fantastično.
Priključna stanica za iPod/iPhone/iPad
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Luboš16
10/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení
Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.
Prednosti
Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík
Mane
Už je zastaralý
Ova recenzija je napravljena za DCM2060 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2020-02-10
Ova recenzija je napravljena za DCM2060 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2020-02-10
JACEK222
09/06/2012
Polska
Super sprzęt POLECAM !!!
BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DCM2060 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DCM2060 Mikrowieża