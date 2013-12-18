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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

DCM2020/12

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opustite se uz odličnu glazbu

Istovremeno punite svoj iPod/iPhone/iPad i reproducirajte glazbu s njega. S mikro zvučnim sustavom DCM2020/12 mogu se povezati i drugi prijenosni reproduktori putem USB Direct ili MP3 Link veze. Uživajte u glazbi uz snažan zvuk koji pružaju Bass Reflex zvučnici.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

  • s 30-pinskim priključkom

  • za iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.

Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DCM2020 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DCM2020 Mikrowieża

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