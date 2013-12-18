Obustavljeno
Opustite se uz odličnu glazbu
Istovremeno punite svoj iPod/iPhone/iPad i reproducirajte glazbu s njega. S mikro zvučnim sustavom DCM2020/12 mogu se povezati i drugi prijenosni reproduktori putem USB Direct ili MP3 Link veze. Uživajte u glazbi uz snažan zvuk koji pružaju Bass Reflex zvučnici.
s 30-pinskim priključkom
za iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Joanna72
18/12/2013
Polska
Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.
Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DCM2020 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DCM2020 Mikrowieża