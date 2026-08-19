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Obustavljeno

Klasični mikro zvučni sustav

DCM186/12

Opsesija zvukom

Ovaj mikro sustav tvrtke Philips omogućava priključivanje uređaja iPod/iPhone radi napajanja i punjenja te uživanja u bogatom zvuku. Funkcija dinamičkog pojačanja basova pružit će ugodu vašim ušima, dok će moderan, kompaktan dizajn uljepšati bilo koji prostor i pobuditi osjetila.

Pogledajte sve prednosti

Opustite se uz odličnu glazbu

Opsesija zvukom

  • Priključna stanica za iPod/iPhone

Istovremeno slušajte i punite svoj iPod/iPhone

Istovremeno slušajte i punite svoj iPod/iPhone

Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav zabave s priključnom stanicu kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav zabave s priključnom stanicom automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

Budilica i funkcija automatskog isključivanja

Budilica i funkcija automatskog isključivanja

Mnoge budilice nude razne vrste alarma. Philips radio sa satom probudit će vas uz radio ili tradicionalni alarm. Funkcija automatskog isključivanja omogućava vam programiranje automatskog isključivanja glazbe sukladno vremenu koje vam je obično potrebno da zaspite. Bez obzira na to kakvu budilicu želite, zujalicu ujednačenog zvuka ili uređaj koji vam omogućava slušanje omiljene glazbe dok tonete u san, ovaj radio sa satom ima sve to.

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Tehničke specifikacije

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