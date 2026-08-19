Obustavljeno
DCM1170/12
Zvuk usklađen s vašim domom
Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips kompatibilan s Lightning priključkom na uređaju iPhone 5 donosi izvrstan zvuk i odličan, moderan dizajn. Sjednite i opustite se, uživajte u svojoj glazbi na svoj način uz jednu jednostavnu kontrolu.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
maks. 20 W
Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
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