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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

DCM1170/12

Zvuk usklađen s vašim domom

Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips kompatibilan s Lightning priključkom na uređaju iPhone 5 donosi izvrstan zvuk i odličan, moderan dizajn. Sjednite i opustite se, uživajte u svojoj glazbi na svoj način uz jednu jednostavnu kontrolu.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • maks. 20 W

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Tehničke specifikacije

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