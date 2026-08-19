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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Klasični mikro zvučni sustav

DCM1130/12

Opustite se uz odličnu glazbu

Ovaj mikro sustav tvrtke Philips omogućava priključivanje uređaja iPod/iPhone radi napajanja i punjenja te uživanja u bogatom zvuku. Funkcija dinamičkog pojačanja basova pružit će ugodu vašim ušima, dok će moderan, kompaktan dizajn uljepšati bilo koji prostor i pobuditi osjetila.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

  • s 30-pinskim priključkom

  • za iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 10 W

Istovremeno slušajte i punite svoj iPod/iPhone

Istovremeno slušajte i punite svoj iPod/iPhone

Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav zabave s priključnom stanicu kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav zabave s priključnom stanicom automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

Praktičan daljinski upravljač

Praktičan daljinski upravljač

Uz daljinski upravljač koji vam donosi praktično upravljanje nadohvat ruke, sve što trebate učiniti je sjesti i opustiti se.

Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Tehničke specifikacije

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