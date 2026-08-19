Istovremeno slušajte i punite svoj iPod/iPhone

Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav zabave s priključnom stanicu kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav zabave s priključnom stanicom automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.