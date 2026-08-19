DC570/12
Uživajte u glasnoj glazbi i vrhunskom zvuku s iPod uređaja
Iznimno moderan, Philips sustav za kućnu zabavu s ležištem DC570 svaku prostoriju ispunjava vašim omiljenim melodijama s iPod uređaja. Elegantno dizajniran tako da zauzima minimalnu količinu prostora, ovaj elegantni sustav daje nevjerojatno snažan hi-fi zvuk zahvaljujući ugrađenom subwooferu.
Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
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