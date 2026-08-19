ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi

Obustavljeno

Radio sa satom i alarmom za iPod/iPhone

DC315/12

Započnite dan na svoj način!

Započnite dan na ugodan način uz melodije s uređaja iPhone/iPod reproducirane preko radija sa satom tvrtke Philips koji ima dvostruki alarm. Uz mogućnost rada s većim brojem izvora, ovaj moderni sustav omogućava buđenje uz glazbu prema vlastitom izboru, s prijenosnog uređaja ili s radija.

Pogledajte sve prednosti

Budite se uz glazbu s uređaja iPhone/iPod

Započnite dan na svoj način!

  • 8 W

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Postavka za alarm radnim danom/vikendom u skladu s vašim stilom života

Postavka za alarm radnim danom/vikendom u skladu s vašim stilom života

Dizajniran imajući na umu moderni stil života, ovaj radio sa satom ima značajku dvostrukog alarma koja vam omogućava podešavanje različitih vremena alarma za radne dane i vikende ili čak različitih vremena za parove. Alarm se može podesiti na isto vrijeme za cijeli tjedan, od ponedjeljka do nedjelje. Ili možete postaviti ranije vrijeme za radne dane, od ponedjeljka do petka, a kasnije za duže spavanje subotom i nedjeljom. Bez obzira koju mogućnost odaberete, uz ovu praktičnu značajku nećete morati podešavati alarm svaku večer.

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.