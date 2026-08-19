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DC315/12
Započnite dan na svoj način!
Započnite dan na ugodan način uz melodije s uređaja iPhone/iPod reproducirane preko radija sa satom tvrtke Philips koji ima dvostruki alarm. Uz mogućnost rada s većim brojem izvora, ovaj moderni sustav omogućava buđenje uz glazbu prema vlastitom izboru, s prijenosnog uređaja ili s radija.
8 W
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
Dizajniran imajući na umu moderni stil života, ovaj radio sa satom ima značajku dvostrukog alarma koja vam omogućava podešavanje različitih vremena alarma za radne dane i vikende ili čak različitih vremena za parove. Alarm se može podesiti na isto vrijeme za cijeli tjedan, od ponedjeljka do nedjelje. Ili možete postaviti ranije vrijeme za radne dane, od ponedjeljka do petka, a kasnije za duže spavanje subotom i nedjeljom. Bez obzira koju mogućnost odaberete, uz ovu praktičnu značajku nećete morati podešavati alarm svaku večer.
Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
Recenzije
Izbjegavajte pretjerano korištenje uređaja pri glasnoći iznad 85 decibela koja vam može oštetiti sluh.