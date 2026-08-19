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Obustavljeno

priključna stanica za iPod/iPhone

DC295/12

Buđenje uz odličnu glazbu

Nježno se probudite uz odličnu glazbu s uređaja iPod/ iPhone/iPad zahvaljujući Lightning priključku ili poslušajte najnovije vijesti s radija. Kristalno čist zvuk uljepšat će vam jutra, a aluminijsko kućište unijet će dašak stila u vašu spavaću sobu.

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uz priključnu stanicu za iPod/iPhone/iPad

Buđenje uz odličnu glazbu

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone/iPad

  • FM, dvostruki alarm

  • 10 W, rezervno napajanje za sat i alarm

Postavka za alarm radnim danom/vikendom u skladu s vašim stilom života

Postavka za alarm radnim danom/vikendom u skladu s vašim stilom života

Dizajniran imajući na umu moderni stil života, ovaj radio sa satom ima značajku dvostrukog alarma koja vam omogućava podešavanje različitih vremena alarma za radne dane i vikende ili čak različitih vremena za parove. Alarm se može podesiti na isto vrijeme za cijeli tjedan, od ponedjeljka do nedjelje. Ili možete postaviti ranije vrijeme za radne dane, od ponedjeljka do petka, a kasnije za duže spavanje subotom i nedjeljom. Bez obzira koju mogućnost odaberete, uz ovu praktičnu značajku nećete morati podešavati alarm svaku večer.

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Tehničke specifikacije

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