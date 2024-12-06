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  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje
  • Snažno, ali tiho rashlađivanje

Serija 5000Stupni ventilator

CX5535/00

4.8
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažno, ali tiho rashlađivanje
Uživajte u snažnom rashlađivanju uz minimalnu razinu buke i potrošnju energije. Osmišljen za visoku učinkovitost, ovaj samorotirajući ventilator brzo hladi cijelu prostoriju. Ako to želite, zrak možete ispuniti i omiljenim esencijalnim uljima.
Pogledajte sve prednosti

Učinkovitost, kvaliteta i udobnost

Snažno, ali tiho rashlađivanje

  • Protok zraka ventilatora 2230 m3/h

  • Daljinski upravljač

  • Tanak dizajn od 105 cm

  • Prikladan za raspršivanje arome

Snažan protok zraka i pokrivenost za ugodno rashlađivanje

Snažan protok zraka i pokrivenost za ugodno rashlađivanje

Naš izlaz zraka širok je i visok čime se osigurava maksimalna pokrivenost i brzo rashlađivanje cijele prostorije. Uz mogućnost oscilacije od 60°, ventilator može dosegnuti do udaljenosti koju želite, a samim time i ugodno rashladiti cijelu prostoriju.

Način rada za svako raspoloženje

Način rada za svako raspoloženje

Bez obzira na to preferirate li blagi povjetarac ili snažniji zapuh zraka, prilagodite performanse ventilatora svojim potrebama i u potpunosti personalizirajte njegov rad uz tri postavke brzine. Uz tri svestrana načina rada (normalan, prirodni povjetarac i tihi san), možete odabrati savršen način rada koji će ispuniti vaše zahtjeve i potpuno prilagoditi razinu željene udobnosti.

Iznimno tiho rashlađivanje, samo 28 dB

Iznimno tiho rashlađivanje, samo 28 dB

Pri 28 dB i najnižoj postavci brzine ventilator je tiši čak i od šapta. Uživajte u mirnom okruženju, radeći, čitajući i spavajući bez ometanja.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Prednosti

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Mane

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Prednosti

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Mane

Ще не знайшов

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Prednosti

За її

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

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Upozorenja

  1. (1) Uz kupnju ovog proizvoda ne isporučuju se esencijalna ulja.

  2. (2) Prosječna razina zvuka, sukladno standardu IEC 60704-2-7:2020.