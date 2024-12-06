2 godine jamstva
Protok zraka ventilatora 2230 m3/h
Daljinski upravljač
Tanak dizajn od 105 cm
Prikladan za raspršivanje arome
Naš izlaz zraka širok je i visok čime se osigurava maksimalna pokrivenost i brzo rashlađivanje cijele prostorije. Uz mogućnost oscilacije od 60°, ventilator može dosegnuti do udaljenosti koju želite, a samim time i ugodno rashladiti cijelu prostoriju.
Bez obzira na to preferirate li blagi povjetarac ili snažniji zapuh zraka, prilagodite performanse ventilatora svojim potrebama i u potpunosti personalizirajte njegov rad uz tri postavke brzine. Uz tri svestrana načina rada (normalan, prirodni povjetarac i tihi san), možete odabrati savršen način rada koji će ispuniti vaše zahtjeve i potpuno prilagoditi razinu željene udobnosti.
Pri 28 dB i najnižoj postavci brzine ventilator je tiši čak i od šapta. Uživajte u mirnom okruženju, radeći, čitajući i spavajući bez ometanja.
4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Prednosti
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Mane
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Prednosti
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Mane
Ще не знайшов
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Provjereni kupac
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Prednosti
За її
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
(1) Uz kupnju ovog proizvoda ne isporučuju se esencijalna ulja.
(2) Prosječna razina zvuka, sukladno standardu IEC 60704-2-7:2020.