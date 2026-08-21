Dizajniran za tišinu. Stvoren za snagu.
Uživajte u snažnom i tihom hlađenju uz tri brzine i ravnomjernu rotaciju za personaliziranu udobnost. Izrađen od kvalitetnih materijala s elegantnim, modernim dizajnom, ovaj stolni ventilator nudi dugotrajnost i učinkovit rad - savršen za svaki prostor.
Snažan protok zraka do 2000 m³/h
Tiho hlađenje pri 35 dB(A) (1)
3 brzine za personaliziranu udobnost
Automatska rotacija i nagib
Promjer glave 35 cm
S kapacitetom hlađenja do 2000 m³/h i 5 lopatica, ovaj ventilator stvara intenzivan protok zraka koji uklanja ustajali zrak, ispunjavajući vaš prostor osvježavajućim zrakom za cjelodnevnu udobnost.
Uz razinu buke od samo 35 dB(A) (1), ovaj ventilator pruža snažno hlađenje uz mirno i neometano okruženje, idealno za spavanje, rad ili čitanje.
Uživajte u osvježavajućem protoku zraka koji doseže do 30m, za ugodan povjetarac u cijeloj prostoriji. Bilo blizu ili daleko, uživajte u ujednačenom hlađenju gdje god se nalazili.
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5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Razina zvuka pri najnižoj brzini.