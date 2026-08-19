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CSS5530G/12
Prigrlite zen izgled i dojam
Prigrlite čistu jednostavnost uz zvučnike za kućno kino Zenit tvrtke Philips i uživajte u prirodnom, uravnoteženom zvuku iz uređaja modernog dizajna izrađenog od autentičnih materijala. Praktično postavljanje kabela i bežični stražnji zvučnici osiguravaju opuštajući doživljaj bez neurednih kabela.
5.1-kan., bežični stražnji i niskotonac
Bluetooth® i NFC
HDMI 4K-2K
Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.
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