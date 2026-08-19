Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC

Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.