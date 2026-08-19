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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

Zenit zvučnici za kućno kino

CSS5530G/12

Prigrlite zen izgled i dojam

Prigrlite čistu jednostavnost uz zvučnike za kućno kino Zenit tvrtke Philips i uživajte u prirodnom, uravnoteženom zvuku iz uređaja modernog dizajna izrađenog od autentičnih materijala. Praktično postavljanje kabela i bežični stražnji zvučnici osiguravaju opuštajući doživljaj bez neurednih kabela.

Pogledajte sve prednosti

Bez žica i neurednih kabela

Prigrlite zen izgled i dojam

  • 5.1-kan., bežični stražnji i niskotonac

  • Bluetooth® i NFC

  • HDMI 4K-2K

Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC

Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodirom uz pametne telefone s podrškom za NFC

Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnite usmjeravanje glazbe.

Praktično postavljanje kabela za bolju organizaciju prostorije

Bežični stražnji zvučnici i niskotonac za postavljanje bez muke

Tehničke specifikacije

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