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Obustavljeno

Bežični surround zvučnici za kućno kino

CSS5235Y/12

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Od stereo do surround zvuka u roku od nekoliko sekundi

Unesite doživljaj kina u svoj dom uz bežične zvučnike CSS5235Y tvrtke Philips za filmski surround zvuk. To je komplet stereo zvučnika koji se u roku od nekoliko sekundi pretvara u sustav za surround zvuk. Uživajte u nevjerojatnom zvuku i ugrađenoj značajci za jednostavno usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze.

Pogledajte sve prednosti

uz bežične odvojive zvučnike

Od stereo do surround zvuka u roku od nekoliko sekundi

  • 4.1-kanalni bežični surround zvuk

  • Bluetooth® i NFC

  • HDMI ARC

Bežični niskotonac za smještaj bez neurednih kabela

Vrhunski visokotonci s mekom kupolom pružaju kristalno čist zvuk

Vrhunski visokotonci s mekom kupolom pružaju kristalno čist zvuk

Uz Crystal Clear zvuk iz tvrtke Philips sada možete razabrati svaki detalj zvuka i uživati u njemu na način kako je to zamislio umjetnik ili redatelj! Crystal Clear zvuk vjerno, precizno i bez ikakvih iskrivljenja reproducira izvor zvuka - bez obzira radi li se o akcijskom filmu, mjuziklu ili izvedbi uživo. Kućna kina tvrtke Philips s Crystal Clear zvukom obradu zvuka održavaju na minimalnoj razini i tako čuvaju čistoću originalnog audiosadržaja. Kao rezultat toga, u vaše se uši šalje zvuk veće preciznosti.

Surround na zahtjev – odvojivi bežični surround zvučnici

Surround na zahtjev – odvojivi bežični surround zvučnici

Počastite osjetilo sluha vrhunskim surround zvukom kad god poželite. Samo odvojite bežične surround zvučnike od lijeve i desne glavne zvučne jedinice te ih postavite u stražnji dio prostorije kako biste postigli doživljaj višekanalnog surround zvuka za igre i filmove. Kada akcija završi, ponovo povežite zvučnike za glazbu i televizijske emisije. Zahvaljujući upotrebi originalne bežične audio tehnologije sa surround zvučnicima koji rade na jedinstvenoj frekvenciji, nema mrežnih smetnji. Rezultat je potpuno bežični surround sustav s kvalitetom zvuka bez gubitka za glazbu i filmove.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/01/2021

România

România

schimbare acumulatori sateliti

cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim

Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum upotrebe 2019-01-24

Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum upotrebe 2019-01-24

27/04/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és jól szól

A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.

Prednosti

Sok különböző bemenete van

Mane

Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum upotrebe 2018-04-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Datum upotrebe 2018-04-27

16/05/2019

Magyarország

Magyarország

A hangszórót ajánlom.

A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

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