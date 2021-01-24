Obustavljeno
Od stereo do surround zvuka u roku od nekoliko sekundi
Unesite doživljaj kina u svoj dom uz bežične zvučnike CSS5235Y tvrtke Philips za filmski surround zvuk. To je komplet stereo zvučnika koji se u roku od nekoliko sekundi pretvara u sustav za surround zvuk. Uživajte u nevjerojatnom zvuku i ugrađenoj značajci za jednostavno usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze.
4.1-kanalni bežični surround zvuk
Bluetooth® i NFC
HDMI ARC
Uz Crystal Clear zvuk iz tvrtke Philips sada možete razabrati svaki detalj zvuka i uživati u njemu na način kako je to zamislio umjetnik ili redatelj! Crystal Clear zvuk vjerno, precizno i bez ikakvih iskrivljenja reproducira izvor zvuka - bez obzira radi li se o akcijskom filmu, mjuziklu ili izvedbi uživo. Kućna kina tvrtke Philips s Crystal Clear zvukom obradu zvuka održavaju na minimalnoj razini i tako čuvaju čistoću originalnog audiosadržaja. Kao rezultat toga, u vaše se uši šalje zvuk veće preciznosti.
Počastite osjetilo sluha vrhunskim surround zvukom kad god poželite. Samo odvojite bežične surround zvučnike od lijeve i desne glavne zvučne jedinice te ih postavite u stražnji dio prostorije kako biste postigli doživljaj višekanalnog surround zvuka za igre i filmove. Kada akcija završi, ponovo povežite zvučnike za glazbu i televizijske emisije. Zahvaljujući upotrebi originalne bežične audio tehnologije sa surround zvučnicima koji rade na jedinstvenoj frekvenciji, nema mrežnih smetnji. Rezultat je potpuno bežični surround sustav s kvalitetom zvuka bez gubitka za glazbu i filmove.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Florentin81
24/01/2021
România
schimbare acumulatori sateliti
cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim
Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum upotrebe 2019-01-24
Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum upotrebe 2019-01-24
Vatis
27/04/2020
Magyarország
Praktikus és jól szól
A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.
Prednosti
Sok különböző bemenete van
Mane
Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum upotrebe 2018-04-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Datum upotrebe 2018-04-27
Vatis
16/05/2019
Magyarország
A hangszórót ajánlom.
A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CSS5235Y Wireless surround cinema speakers