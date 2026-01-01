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  • za zamjenu trenutnog usnika + zaustavljanje kapanja
  • za zamjenu trenutnog usnika + zaustavljanje kapanja

Obustavljeno

Avance CollectionUsnik + zaustavljanje kapanja

CP0344

za zamjenu trenutnog usnika + zaustavljanje kapanja
Jednostavno zaustavljanje kapanja održava vaš pult čistim
Pogledajte sve prednosti

za zamjenu trenutnog usnika + zaustavljanje kapanja

Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.

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