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Philips Saeco Komplet silikonskih cijevi za mlijeko
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CA6802/00
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Komplet Saeco silikonskih cijevi za mlijeko CA6802/00 osigurava sustav čistog i svježeg mlijeka za aparat za espresso tvrtke Saeco. Uživajte u ukusnom cappuccinu i drugim specijalitetima s mlijekom.
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