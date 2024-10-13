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Philips Saeco Komplet silikonskih cijevi za mlijeko

Obustavljeno

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Philips SaecoKomplet silikonskih cijevi za mlijeko

CA6802/00

Philips Saeco Komplet silikonskih cijevi za mlijeko

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

Komplet Saeco silikonskih cijevi za mlijeko CA6802/00 osigurava sustav čistog i svježeg mlijeka za aparat za espresso tvrtke Saeco. Uživajte u ukusnom cappuccinu i drugim specijalitetima s mlijekom.

  • PDF dat.
  • 13 October 2024

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