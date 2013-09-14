Obustavljeno
CA6801/00
Originalni talijanski cappuccinatore za vaš Saeco
Prilagodite svoj aparat za espresso tvrtke Saeco za pripremu specijaliteta s automatski pripremljenom mliječnom pjenom uz Cappuccinatore CA6801/00!
za Saeco aparate za espresso
Uz novi cappuccinatore vaš će vam aparat za espresso Saeco pružati užitak u profesionalno spravljenoj kavi u vlastitom domu!! Usisava mlijeko iz posude/pakiranja mlijeka, miješa ga sa zrakom i u vašu šalicu dodaje pjenasto mlijeko. Dodajte ukusan espresso i uživajte u okusu svojeg cappuccina ili latte macchiata!
Za lakše rukovanje.
Jednostavno se koristi i oslobađa vas muke! Nakon spravljanja mliječne pjene možete ga jednostavno rastavit i oprati u perilici posuđa!
4.0
od 5
2
Recenzije
brevla
14/09/2013
Česká republika
Perfektní pěna
Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
stusek
18/01/2014
Česká republika
podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše
V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji
Ova recenzija je napravljena za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Ova recenzija je napravljena za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)