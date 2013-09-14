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  • Originalni talijanski cappuccinatore za vaš Saeco
  • Originalni talijanski cappuccinatore za vaš Saeco
  • Originalni talijanski cappuccinatore za vaš Saeco

Obustavljeno

Philips SaecoCappuccinatore (nastavak za mliječnu pjenu)

CA6801/00

4

| (2) Recenzije

Originalni talijanski cappuccinatore za vaš Saeco

Prilagodite svoj aparat za espresso tvrtke Saeco za pripremu specijaliteta s automatski pripremljenom mliječnom pjenom uz Cappuccinatore CA6801/00!

Pogledajte sve prednosti

Automatski nastavak za mliječnu pjenu za aparate za espresso

Originalni talijanski cappuccinatore za vaš Saeco

  • za Saeco aparate za espresso

Automatsko stvaranje savršene mliječne pjene

Uz novi cappuccinatore vaš će vam aparat za espresso Saeco pružati užitak u profesionalno spravljenoj kavi u vlastitom domu!! Usisava mlijeko iz posude/pakiranja mlijeka, miješa ga sa zrakom i u vašu šalicu dodaje pjenasto mlijeko. Dodajte ukusan espresso i uživajte u okusu svojeg cappuccina ili latte macchiata!

Novi ergonomski dizajn

Za lakše rukovanje.

Bez malih dijelova koji se trebaju čistiti

Jednostavno se koristi i oslobađa vas muke! Nakon spravljanja mliječne pjene možete ga jednostavno rastavit i oprati u perilici posuđa!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

2

Recenzije

4
2
1

14/09/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní pěna

Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

18/01/2014

Česká republika

Česká republika

podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše

V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji

Ova recenzija je napravljena za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Ova recenzija je napravljena za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

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