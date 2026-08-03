ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Komplet za održavanje

Obustavljeno

Podrška

Komplet za održavanje

CA6706/10

Komplet za održavanje

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Ovaj komplet za održavanje omogućava vam da spriječite kvar potpuno automatskog aparata za espresso te da održavate njegovu čistoću i izbjegnete poteškoće pri radu. Ovaj komplet dizajniran je kako bi se osigurale vrhunske radne značajke vašeg aparata.

  • PDF dat.
  • 3 August 2026

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći