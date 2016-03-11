2 godine jamstva
Obustavljeno
CA6704/99
za Saeco aparate za espresso
za 10 uporaba
Produžite radni vijek aparata
koristite svaki mjesec
Saeco tablete za uklanjanje ulja od kave uklanjaju sve ostatke ulja od kave, istovremeno osiguravajući učinkovit rad aparata za espresso i najbolje rezultate.
Produžite vijek trajanja aparata za espresso i uživajte u maksimalnom potencijalu svog aparata. Kako biste osigurali savršene radne značajke tijekom vremena, aparat očistite jednom mjesečno ili nakon svakih 500 šalica kave
Redovitim održavanjem osiguravaju se najbolji okus i aroma iz aparata za espresso Saeco.
1.0
od 5
1
Recenzije
pisnami
11/03/2016
България
този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall
Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.
Ova recenzija je napravljena za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване
Ova recenzija je napravljena za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване