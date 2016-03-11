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Obustavljeno

Philips SaecoTablete za uklanjanje ulja od kave

CA6704/99

1
| (1) Recenzije
Pravi talijanski espresso
Tablete za uklanjanje ulja od kave tvrtke Saeco savršeno uklanjaju ulje od kave i masnoću iz jedinice za kuhanje aparata za espresso.
Pogledajte sve prednosti

Održava jedinicu za kuhanje u aparatu Saeco čistom

Pravi talijanski espresso

  • za Saeco aparate za espresso

  • za 10 uporaba

  • Produžite radni vijek aparata

  • koristite svaki mjesec

Štiti aparate za espresso od začepljenja ostacima kave

Saeco tablete za uklanjanje ulja od kave uklanjaju sve ostatke ulja od kave, istovremeno osiguravajući učinkovit rad aparata za espresso i najbolje rezultate.

Redovitim čišćenjem produžava se trajanje aparata za espresso

Produžite vijek trajanja aparata za espresso i uživajte u maksimalnom potencijalu svog aparata. Kako biste osigurali savršene radne značajke tijekom vremena, aparat očistite jednom mjesečno ili nakon svakih 500 šalica kave

Održavanje okusa kave s vremenom

Održavanje okusa kave s vremenom

Redovitim održavanjem osiguravaju se najbolji okus i aroma iz aparata za espresso Saeco.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

11/03/2016

България

България

този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall

Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.

Ova recenzija je napravljena za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Ova recenzija je napravljena za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

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