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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM5120B/12

Opustite se uz odličnu glazbu

Mikro glazbeni sustav tvrtke Philips podržava Bluetooth® usmjeravanjem s više uređaja, MP3 reprodukciju putem USB Direct veze i audio ulaz za druge sustave. Moćni zvučnici s poboljšanim bas kanalima obogatit će vaš doživljaj zabave kod kuće.

Pogledajte sve prednosti

Opustite se uz odličnu glazbu

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Usmjeravajte glazbu uparivanjem više uređaja uz Bluetooth®

Usmjeravajte glazbu uparivanjem više uređaja uz Bluetooth®

Bežični Bluetooth® prijenos zvuka sve je prisutniji u svijetu zvučnih sustava, ali većina sustava koji podržavaju Bluetooth® omogućava povezivanje tek jednog uređaja. Značajka za uparivanje više uređaja omogućava uparivanje do tri uređaja i trenutačni odabir jednog od njih.

Bass Reflex zvučnici pružaju dubok i snažan bas

Komora iza pogonske jedinice zvučnika koja usmjerava zrak do akustički prilagođenih otvora ugrađenih u zvučnik omogućava dinamičniji, vjerniji zvuk basa.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Tehničke specifikacije

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