Obustavljeno
BTM5120B/12
Opustite se uz odličnu glazbu
Mikro glazbeni sustav tvrtke Philips podržava Bluetooth® usmjeravanjem s više uređaja, MP3 reprodukciju putem USB Direct veze i audio ulaz za druge sustave. Moćni zvučnici s poboljšanim bas kanalima obogatit će vaš doživljaj zabave kod kuće.
100 W
Bluetooth®
MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Bežični Bluetooth® prijenos zvuka sve je prisutniji u svijetu zvučnih sustava, ali većina sustava koji podržavaju Bluetooth® omogućava povezivanje tek jednog uređaja. Značajka za uparivanje više uređaja omogućava uparivanje do tri uređaja i trenutačni odabir jednog od njih.
Komora iza pogonske jedinice zvučnika koja usmjerava zrak do akustički prilagođenih otvora ugrađenih u zvučnik omogućava dinamičniji, vjerniji zvuk basa.
Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.
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