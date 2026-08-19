Usmjeravajte glazbu uparivanjem više uređaja uz Bluetooth®

Bežični Bluetooth® prijenos zvuka sve je prisutniji u svijetu zvučnih sustava, ali većina sustava koji podržavaju Bluetooth® omogućava povezivanje tek jednog uređaja. Značajka za uparivanje više uređaja omogućava uparivanje do tri uređaja i trenutačni odabir jednog od njih.