Obustavljeno
Osnažite svoj melodije
Slušajte cijelu kolekciju digitalne glazbe s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili MP3-CD i CD-R/W na jednom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici pružaju dramatičan bas, a maksimalna izlazna snaga od 70 W osigurava snažan zvuk.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola za uravnotežen, čist, snažan, topao i jasan zvuk koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Digital Sound Control u konačnici olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.
USB priključak ne služi samo reprodukciji glazbe. Pametni USB sustav za upravljanje napajanjem omogućuje brzo napajanje od 2 A za izuzetno brzo punjenje pametnog uređaja dok je glazbeni sustav u stanju pripravnosti.
Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Prednosti
Čistý zvuk
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2020-04-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2020-04-30
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Mikrowieża
Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Prednosti
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Mane
jak narazie brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Mikrowieża
Datum upotrebe 2019-10-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Mikrowieża
Datum upotrebe 2019-10-29