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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM2560/12

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Osnažite svoj melodije

Slušajte cijelu kolekciju digitalne glazbe s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili MP3-CD i CD-R/W na jednom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici pružaju dramatičan bas, a maksimalna izlazna snaga od 70 W osigurava snažan zvuk.

Pogledajte sve prednosti

Osnažite svoj melodije

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digital Sound Control

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola za uravnotežen, čist, snažan, topao i jasan zvuk koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Digital Sound Control u konačnici olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Brzo i učinkovito punjenje pametnog uređaja putem USB-a

Brzo i učinkovito punjenje pametnog uređaja putem USB-a

USB priključak ne služi samo reprodukciji glazbe. Pametni USB sustav za upravljanje napajanjem omogućuje brzo napajanje od 2 A za izuzetno brzo punjenje pametnog uređaja dok je glazbeni sustav u stanju pripravnosti.

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Prednosti

Čistý zvuk

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2020-04-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2020-04-30

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Mikrowieża

Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Prednosti

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Mane

jak narazie brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Mikrowieża

Datum upotrebe 2019-10-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2560 Mikrowieża

Datum upotrebe 2019-10-29

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