Obustavljeno
BTM2460/12
Hi-Fi stereo zvuk koji odgovara vašem domu
Povežite do dva Bluetooth uređaja istovremeno ili koristite USB Direct, prilagodite zvuk uz Digital Sound Control. Povežite bilo koji glazbeni uređaj putem audioulaza kako biste oživjeli glazbu. Sve u jednom tankom i kompaktnom dizajnu koji se može montirati na zid.
Bluetooth®
MULTIPAIR
Bežični Bluetooth® prijenos zvuka sve je prisutniji u svijetu zvučnih sustava, ali većina sustava koji podržavaju Bluetooth® omogućava povezivanje tek jednog uređaja. Značajka za uparivanje više uređaja omogućava uparivanje do tri uređaja i trenutačni odabir jednog od njih.
Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.
Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
4.3
od 5
4
Recenzije
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikrowieża
DanielZ
24/04/2016
Polska
Provjereni kupac
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikrowieża
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikro glasbeni sistem