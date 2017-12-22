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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM2460/12

4.3

| (4) Recenzije

Hi-Fi stereo zvuk koji odgovara vašem domu

Povežite do dva Bluetooth uređaja istovremeno ili koristite USB Direct, prilagodite zvuk uz Digital Sound Control. Povežite bilo koji glazbeni uređaj putem audioulaza kako biste oživjeli glazbu. Sve u jednom tankom i kompaktnom dizajnu koji se može montirati na zid.

Pogledajte sve prednosti

Hi-Fi stereo zvuk koji odgovara vašem domu

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIR

Usmjeravajte glazbu uparivanjem više uređaja uz Bluetooth®

Usmjeravajte glazbu uparivanjem više uređaja uz Bluetooth®

Bežični Bluetooth® prijenos zvuka sve je prisutniji u svijetu zvučnih sustava, ali većina sustava koji podržavaju Bluetooth® omogućava povezivanje tek jednog uređaja. Značajka za uparivanje više uređaja omogućava uparivanje do tri uređaja i trenutačni odabir jednog od njih.

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

4

Recenzije

4
3
1

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Provjereni kupac

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikrowieża

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikro glasbeni sistem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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