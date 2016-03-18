ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane

Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM2360/12

3.9

| (8) Recenzije

Osnažite svoj melodije

Slušajte cijelu kolekciju digitalne glazbe s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili MP3-CD i CD-R/W na jednom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici pružaju dramatičan bas, a maksimalna izlazna snaga od 70 W osigurava snažan zvuk.

Pogledajte sve prednosti

Osnažite svoj melodije

  • Bluetooth®

  • USB priključak za punjenje

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.9

od 5

8

Recenzije

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Microsistem muzical

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Microsistem muzical

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi