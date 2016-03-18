Obustavljeno
BTM2360/12
Osnažite svoj melodije
Slušajte cijelu kolekciju digitalne glazbe s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili MP3-CD i CD-R/W na jednom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici pružaju dramatičan bas, a maksimalna izlazna snaga od 70 W osigurava snažan zvuk.
Bluetooth®
USB priključak za punjenje
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.
3.9
od 5
8
Recenzije
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Mikrowieża
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Mikrowieża
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Microsistem muzical
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2360 Microsistem muzical