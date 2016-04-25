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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM2335/12

4.5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opustite se uz odličnu glazbu

Ovaj kompaktan, višenamjenski glazbeni sustav tvrtke Philips omogućava reprodukciju zvučnih zapisa s pametnih telefona, usmjeravanje glazbenih biblioteka putem Bluetooth veze i reprodukciju MP3-CD medija. Ugrađeni USB priključak za punjenje omogućava punjenje svih vaših pametnih uređaja, od pametnih telefona do tableta.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

  • 30 W

  • Bluetooth®

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Maksimalna izlazna snaga od 30 W

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

25/04/2016

Polska

Polska

Provjereni kupac

Perfekcja

Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2335 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2335 Mikrowieża

16/12/2017

România

România

Updateuri varza.

Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2335 Microsistem muzical

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2335 Microsistem muzical

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