Obustavljeno
Opustite se uz odličnu glazbu
Ovaj kompaktan, višenamjenski glazbeni sustav tvrtke Philips omogućava reprodukciju zvučnih zapisa s pametnih telefona, usmjeravanje glazbenih biblioteka putem Bluetooth veze i reprodukciju MP3-CD medija. Ugrađeni USB priključak za punjenje omogućava punjenje svih vaših pametnih uređaja, od pametnih telefona do tableta.
30 W
Bluetooth®
Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
stomil
25/04/2016
Polska
Provjereni kupac
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2335 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2335 Microsistem muzical
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2335 Microsistem muzical