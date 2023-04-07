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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM2325/12

4

| (1) Recenzije

Opustite se uz odličnu glazbu

Ovaj kompaktan, višenamjenski glazbeni sustav tvrtke Philips omogućava reprodukciju zvučnih zapisa s pametnih telefona, usmjeravanje glazbenih biblioteka putem Bluetooth veze i reprodukciju MP3-CD medija. Ugrađeni USB priključak za punjenje omogućava punjenje svih vaših pametnih uređaja, od pametnih telefona do tableta.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB priključak za punjenje

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

15 W maksimalne izlazne snage

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

5
3
2
1

07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Prednosti

este mic ca si dimensiuni

Mane

nu are radio AM si bass

Ova recenzija je napravljena za BTM2325 Microsistem muzical

Datum upotrebe 2021-04-07

Ova recenzija je napravljena za BTM2325 Microsistem muzical

Datum upotrebe 2021-04-07

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