Obustavljeno
BTM2325/12
Opustite se uz odličnu glazbu
Ovaj kompaktan, višenamjenski glazbeni sustav tvrtke Philips omogućava reprodukciju zvučnih zapisa s pametnih telefona, usmjeravanje glazbenih biblioteka putem Bluetooth veze i reprodukciju MP3-CD medija. Ugrađeni USB priključak za punjenje omogućava punjenje svih vaših pametnih uređaja, od pametnih telefona do tableta.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB priključak za punjenje
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
4.0
od 5
1
Recenzije
emilush
07/04/2023
România
PHILIPS BTM 2325/12
Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!
Prednosti
este mic ca si dimensiuni
Mane
nu are radio AM si bass
Ova recenzija je napravljena za BTM2325 Microsistem muzical
Datum upotrebe 2021-04-07
Ova recenzija je napravljena za BTM2325 Microsistem muzical
Datum upotrebe 2021-04-07