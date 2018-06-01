2 godine jamstva
Obustavljeno
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB priključak za punjenje
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
4.4
od 5
18
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Canvas
01/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Hudební mikrosystém
ion1001
25/12/2020
România
Foarte practic !
Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.
Prednosti
Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.
Mane
Nu am gasit.
Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Microsistem muzical
Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Microsistem muzical
cocolosh
29/05/2020
România
Provjereni kupac
Excelent pentru apartament
Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.
Prednosti
Sunet clar, receptie radio excelentă
Mane
Fire scurte de la unitate la boxe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Microsistem muzical
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Microsistem muzical