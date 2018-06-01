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  • Opustite se uz odličnu glazbu
  • Opustite se uz odličnu glazbu

Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM2310/12

4.4
| (18) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod
Opustite se uz odličnu glazbu
Ovaj kompaktan, višenamjenski glazbeni sustav tvrtke Philips omogućava reprodukciju zvučnih zapisa s pametnih telefona, usmjeravanje glazbenih biblioteka putem Bluetooth veze i reprodukciju MP3-CD medija. Ugrađeni USB priključak za punjenje omogućava punjenje svih vaših pametnih uređaja, od pametnih telefona do tableta.
Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB priključak za punjenje

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

15 W maksimalne izlazne snage

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

18

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

01/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Hudební mikrosystém

25/12/2020

România

România

Foarte practic !

Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.

Prednosti

Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.

Mane

Nu am gasit.

Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Microsistem muzical

Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Microsistem muzical

29/05/2020

România

România

Provjereni kupac

Excelent pentru apartament

Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.

Prednosti

Sunet clar, receptie radio excelentă

Mane

Fire scurte de la unitate la boxe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Microsistem muzical

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2310 Microsistem muzical

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