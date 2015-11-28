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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM2280/12

3.9

| (8) Recenzije

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

Reproducirajte glazbu s prijenosnog uređaja kod kuće. Ovaj mikro glazbeni sustav tvrtke Philips ima USB Direct i audio ulaz. Čak i kada se glazba bežično usmjerava putem Bluetooth veze, uživat ćete u njoj bez mnogo truda.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

  • Bluetooth®

  • 20 W

Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.9

od 5

8

Recenzije

2

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Hudební mikrosystém

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Mikrowieża

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