Obustavljeno
BTM2280/12
Zvučni sustav usklađen s vašim domom
Reproducirajte glazbu s prijenosnog uređaja kod kuće. Ovaj mikro glazbeni sustav tvrtke Philips ima USB Direct i audio ulaz. Čak i kada se glazba bežično usmjerava putem Bluetooth veze, uživat ćete u njoj bez mnogo truda.
Bluetooth®
20 W
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.
3.9
od 5
8
Recenzije
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Provjereni kupac
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Hudební mikrosystém
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Mikrowieża
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2280 Mikrowieża