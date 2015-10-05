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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM2056/12

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zvuk usklađen s vašim domom

Reproducirajte glazbu s prijenosnog uređaja kod kuće. Ovaj mikro glazbeni sustav tvrtke Philips ima USB Direct i MP3-link. Čak i kada se glazba bežično usmjerava putem Bluetooth veze, uz ovaj zvučni sustav uživat ćete u njoj bez mnogo truda.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

  • Bluetooth

Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja

Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja

Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża

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