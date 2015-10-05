Obustavljeno
Zvuk usklađen s vašim domom
Reproducirajte glazbu s prijenosnog uređaja kod kuće. Ovaj mikro glazbeni sustav tvrtke Philips ima USB Direct i MP3-link. Čak i kada se glazba bežično usmjerava putem Bluetooth veze, uz ovaj zvučni sustav uživat ćete u njoj bez mnogo truda.
Bluetooth
Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.
Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
wgrave
05/10/2015
Polska
Provjereni kupac
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża
markisdg
05/10/2015
Polska
Provjereni kupac
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM2056 Mikrowieża