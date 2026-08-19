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BTM1560/12
Osnažite svoj melodije
Slušajte digitalnu glazbu s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili reproducirajte MP3-CD i CD-R/RW medije na ovom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici i maksimalna izlazna snaga od 30 W pružaju snažan bas i zvuk koji ispunjava prostoriju.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
Nakon jednog povezivanja pametnog uređaja glazbeni sustav tvrtke Philips može se aktivirati iz stanja pripravnosti pomoću funkcije Bluetooth na pametnom uređaju. Time će se aktivirati i Bluetooth izvor, što omogućuje brzo i lako usmjeravanje glazbe u bilo kojem trenutku.
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