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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM1560/12

Osnažite svoj melodije

Slušajte digitalnu glazbu s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili reproducirajte MP3-CD i CD-R/RW medije na ovom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici i maksimalna izlazna snaga od 30 W pružaju snažan bas i zvuk koji ispunjava prostoriju.

Pogledajte sve prednosti

Osnažite svoj melodije

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Maksimalna izlazna snaga od 30 W RMS

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Bluetooth stanje pripravnosti uvijek je aktivno radi lakog ponovnog povezivanja

Bluetooth stanje pripravnosti uvijek je aktivno radi lakog ponovnog povezivanja

Nakon jednog povezivanja pametnog uređaja glazbeni sustav tvrtke Philips može se aktivirati iz stanja pripravnosti pomoću funkcije Bluetooth na pametnom uređaju. Time će se aktivirati i Bluetooth izvor, što omogućuje brzo i lako usmjeravanje glazbe u bilo kojem trenutku.

Tehničke specifikacije

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