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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM1360/12

4.5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Osnažite svoj melodije

Slušajte digitalnu glazbu s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili reproducirajte MP3-CD i CD-R/RW medije na ovom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici i maksimalna izlazna snaga od 30 W pružaju snažan bas i zvuk koji ispunjava prostoriju.

Pogledajte sve prednosti

Osnažite svoj melodije

  • Bluetooth®

  • USB priključak za punjenje

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Provjereni kupac

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikromuusikasüsteem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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