Obustavljeno
Osnažite svoj melodije
Slušajte digitalnu glazbu s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili reproducirajte MP3-CD i CD-R/RW medije na ovom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici i maksimalna izlazna snaga od 30 W pružaju snažan bas i zvuk koji ispunjava prostoriju.
Bluetooth®
USB priključak za punjenje
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Provjereni kupac
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Provjereni kupac
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikrowieża
vana8
02/01/2017
Eesti
Provjereni kupac
Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikromuusikasüsteem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM1360 Mikromuusikasüsteem