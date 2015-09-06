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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTM1180/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Bogat i moćan zvuk

Slušajte cijelu svoju digitalnu glazbenu kolekciju s pametnog telefona putem Bluetooth veze. Ovaj mikro sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Bogat i moćan zvuk

  • Bluetooth®

  • CD, USB, FM

  • maks. 20 W

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

zarówno telewizor jak i wieża doskonałe

sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM1180 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTM1180 Mikrowieża

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