Obustavljeno
Bogat i moćan zvuk
Slušajte cijelu svoju digitalnu glazbenu kolekciju s pametnog telefona putem Bluetooth veze. Ovaj mikro sustav tvrtke Philips reproducira i MP3-CD i CD-R/RW, a ima Bass Reflex zvučnike za snažan i dramatičan bas.
Bluetooth®
CD, USB, FM
maks. 20 W
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.
MP3 znači "MPEG 1 Audio layer - 7,6 cm (3"). MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije pomoću koje se velike digitalne glazbene datoteke mogu smanjiti do 10 puta bez znatnog utjecaja na kvalitetu zvuka. MP3 je postao standardni format audio kompresije koji se koristi na Internetu radi brzog i jednostavnog prijenosa audio datoteka.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
henry25
06/09/2015
Polska
Provjereni kupac
zarówno telewizor jak i wieża doskonałe
sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM1180 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTM1180 Mikrowieża