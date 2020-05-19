Obustavljeno
Retro izgled. Moderni zvukovi.
U ovom se predivnom mikro sustavu spajaju retro stil i moderna izvedba. Klasično drveno kućište, regulator jačine zvuka od brušenog aluminija i zaslon visokog odsjaja čine ovaj uređaj savršenim središnjim ukrasom. Gdje god se volite opuštati.
Bluetooth®
DAB+
Ovaj moderni, integrirani glazbeni sustav omogućuje usmjeravanje popisa za reprodukciju u bogatom, ispunjavajućem zvuku. Možete skinuti prašinu s klasika u kolekciji CD-a jer ovaj CD reproduktor reproducira i CD-e s zapisima MP3 te snimljene CD-e. Digitalni radio prijemnik omogućuje kristalno jasan prijem, a u omiljene postaje možete memorirati 20 najdražih DAB+ ili FM postaja.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Prednosti
Kvalita, design
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTB4800 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2019-04-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BTB4800 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2019-04-19