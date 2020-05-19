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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTB4800/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Retro izgled. Moderni zvukovi.

U ovom se predivnom mikro sustavu spajaju retro stil i moderna izvedba. Klasično drveno kućište, regulator jačine zvuka od brušenog aluminija i zaslon visokog odsjaja čine ovaj uređaj savršenim središnjim ukrasom. Gdje god se volite opuštati.

Pogledajte sve prednosti

Retro izgled. Moderni zvukovi.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD reproduktor. Digitalni radio DAB+/FM

Ovaj moderni, integrirani glazbeni sustav omogućuje usmjeravanje popisa za reprodukciju u bogatom, ispunjavajućem zvuku. Možete skinuti prašinu s klasika u kolekciji CD-a jer ovaj CD reproduktor reproducira i CD-e s zapisima MP3 te snimljene CD-e. Digitalni radio prijemnik omogućuje kristalno jasan prijem, a u omiljene postaje možete memorirati 20 najdražih DAB+ ili FM postaja.

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Masa 4,78 kg

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Prednosti

Kvalita, design

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTB4800 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2019-04-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTB4800 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2019-04-19

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