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BTB2670/12
Hi-Fi stereo zvuk koji odgovara vašem domu
Ovaj kompaktni višenamjenski glazbeni sustav tvrtke Philips omogućuje reprodukciju zvučnih zapisa s pametnih telefona, usmjeravanje glazbenih biblioteka putem Bluetooth veze i reprodukciju MP3-CD medija. Zatim odaberite omiljenu radijsku stanicu uz DAB+ i FM kompatibilnost.
Bluetooth
MULTIPAIR
DAB+
Nakon jednog povezivanja pametnog uređaja glazbeni sustav tvrtke Philips može se aktivirati iz stanja pripravnosti pomoću funkcije Bluetooth na pametnom uređaju. Time će se aktivirati i Bluetooth izvor, što omogućuje brzo i lako usmjeravanje glazbe u bilo kojem trenutku.
Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.
USB priključak ne služi samo reprodukciji glazbe. Pametni USB sustav za upravljanje napajanjem omogućuje brzo napajanje od 2 A za izuzetno brzo punjenje pametnog uređaja dok je glazbeni sustav u stanju pripravnosti.
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