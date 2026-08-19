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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTB2670/12

Hi-Fi stereo zvuk koji odgovara vašem domu

Ovaj kompaktni višenamjenski glazbeni sustav tvrtke Philips omogućuje reprodukciju zvučnih zapisa s pametnih telefona, usmjeravanje glazbenih biblioteka putem Bluetooth veze i reprodukciju MP3-CD medija. Zatim odaberite omiljenu radijsku stanicu uz DAB+ i FM kompatibilnost.

Pogledajte sve prednosti

Hi-Fi stereo zvuk koji odgovara vašem domu

  • Bluetooth

  • MULTIPAIR

  • DAB+

Bluetooth stanje pripravnosti uvijek je aktivno radi lakog ponovnog povezivanja

Bluetooth stanje pripravnosti uvijek je aktivno radi lakog ponovnog povezivanja

Nakon jednog povezivanja pametnog uređaja glazbeni sustav tvrtke Philips može se aktivirati iz stanja pripravnosti pomoću funkcije Bluetooth na pametnom uređaju. Time će se aktivirati i Bluetooth izvor, što omogućuje brzo i lako usmjeravanje glazbe u bilo kojem trenutku.

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.

Brzo i učinkovito punjenje pametnog uređaja putem USB-a

Brzo i učinkovito punjenje pametnog uređaja putem USB-a

USB priključak ne služi samo reprodukciji glazbe. Pametni USB sustav za upravljanje napajanjem omogućuje brzo napajanje od 2 A za izuzetno brzo punjenje pametnog uređaja dok je glazbeni sustav u stanju pripravnosti.

Tehničke specifikacije

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