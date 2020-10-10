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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

BTB2570/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Učinite svoju glazbu moćnijom

Ponovno otkrijte albume koje volite. Ovaj elegantni mikro sustav pruža vam bogat zvuk pogonjen sa 70 W – uživajte u svemu od klasičnih CD diskova do najnovijeg popisa za reprodukciju. Bass Reflex zvučnici poboljšavaju zvuk dubokim niskim tonovima.

Pogledajte sve prednosti

Učinite svoju glazbu moćnijom

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

70 W maksimalne izlazne snage

USB. Trenutačno povežite glazbene uređaje

2-sistemski Bass Reflex zvučnici. Puni, snažniji niski tonovi

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Prednosti

Jakość dźwięku

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTB2570 Mikrowieża

Datum upotrebe 2019-10-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BTB2570 Mikrowieża

Datum upotrebe 2019-10-10

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