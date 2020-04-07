Obustavljeno
Vrhunska preciznost
Iskusite vrhunsku kontrolu prilikom oblikovanja kontura uz ekskluzivnu lasersku vodilicu. Omogućava pouzdano kreiranje preciznog i simetričnog stila koji želite.
Postavke za preciznost do 0,2 mm
Potpuno metalni, dvostrani trimer
60 min bežične uporabe/1 h punjenja
s laserskom vodilicom
Jedinstveni sustav laserskog navođenja projicira oštru zraku svjetlosti koja označava liniju brijanja. Pokazuje kako će dlačice biti odrezane i olakšava postizanje željenog oblika.
Kako biste odabrali željenu postavku duljine, jednostavno okrećite kotačić za odabir na drški sve dok se ne prikaže željena duljina. Odabrana duljina tada je "blokirana" te možete započeti s preciznim i ravnomjernim podrezivanjem.
Ispod odvojivog prilagodljivog češlja nalazi se precizni dvostrani trimer. Jednu stranu čini trimer od 32 mm visoke učinkovitosti. S druge se strane nalazi precizni trimer širine 15 mm koji je savršen za pristup malim površinama, npr. ispod nosa ili oko usta. Dizajniran je za rezanje dlačica vrlo blizu koži, istovremeno je štiteći, a zahvaljujući njegovoj malenoj veličini i zakrivljenom dizajnu lako ćete vidjeti što radite i oblikovati fine linije i detalje.
4.5
od 5
77
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Je radost se holit
Tento holící stroje je již několikátý v řadě a musím napsat, že jsem s ním maximálně spokojený. Dokáže vše, co Vaše ruce s ním zvládnou a představa výsledku v zrcadle očekává.
Prednosti
Maximální možnost tvarování střihu
Mane
nejsou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Datum upotrebe 2019-04-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Datum upotrebe 2019-04-07
Johny007
21/06/2018
Česká republika
Tento produkt má výborné vlastnosti
Co se týče daného zastřihávače vousů, myslím si, že jsem pri jeho koupi neprohloupil, ba naopak, bylo to velmi dobré rozhodnutí. Všeobecně jsem zastřihávače vousů zkoumil několik měsíců, možná i let a nenašel jsem doposud nic tak efektivního jako právě tento zastříhávač. Mohu dokonce napsat, že přelčil má očekávání. Možná mě malinko mrzí, že je zde absence stgojánku, aby se v něm mohl přístroj nabíjet ale to je jen asi pohodlnost, žádná vada na kráse a je trošku na škodu, že zde není LED ukazatel stavu baterie v procentuálních číslech, jinak ostatní v pořádku, určtě převažuje Ano, než ne, takže za mě velké ANO.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
bertik
09/10/2017
Česká republika
Splnil očekávání
Používám zatím krátkou dobu, ale zatím jsem spokojen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer