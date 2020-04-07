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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija emocionalne pogodnosti
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Obustavljeno

Beardtrimmer series 9000vodootporni trimer za bradu

BT9290/32

4.5

| (77) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

Vrhunska preciznost

Iskusite vrhunsku kontrolu prilikom oblikovanja kontura uz ekskluzivnu lasersku vodilicu. Omogućava pouzdano kreiranje preciznog i simetričnog stila koji želite.

Pogledajte sve prednosti

Jedini trimer za bradu s laserskom vodilicom

Vrhunska preciznost

  • Postavke za preciznost do 0,2 mm

  • Potpuno metalni, dvostrani trimer

  • 60 min bežične uporabe/1 h punjenja

  • s laserskom vodilicom

Za precizne, simetrične rezultate koristite jedinstvenu lasersku vodilicu

Za precizne, simetrične rezultate koristite jedinstvenu lasersku vodilicu

Jedinstveni sustav laserskog navođenja projicira oštru zraku svjetlosti koja označava liniju brijanja. Pokazuje kako će dlačice biti odrezane i olakšava postizanje željenog oblika.

Kotačić za odabir "blokirat" će odabranu postavku duljine

Kotačić za odabir "blokirat" će odabranu postavku duljine

Kako biste odabrali željenu postavku duljine, jednostavno okrećite kotačić za odabir na drški sve dok se ne prikaže željena duljina. Odabrana duljina tada je "blokirana" te možete započeti s preciznim i ravnomjernim podrezivanjem.

Dvostrani trimer: strane od 32 mm i 15 mm za savršenu preciznost

Dvostrani trimer: strane od 32 mm i 15 mm za savršenu preciznost

Ispod odvojivog prilagodljivog češlja nalazi se precizni dvostrani trimer. Jednu stranu čini trimer od 32 mm visoke učinkovitosti. S druge se strane nalazi precizni trimer širine 15 mm koji je savršen za pristup malim površinama, npr. ispod nosa ili oko usta. Dizajniran je za rezanje dlačica vrlo blizu koži, istovremeno je štiteći, a zahvaljujući njegovoj malenoj veličini i zakrivljenom dizajnu lako ćete vidjeti što radite i oblikovati fine linije i detalje.

Tehničke specifikacije

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Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

77

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Je radost se holit

Tento holící stroje je již několikátý v řadě a musím napsat, že jsem s ním maximálně spokojený. Dokáže vše, co Vaše ruce s ním zvládnou a představa výsledku v zrcadle očekává.

Prednosti

Maximální možnost tvarování střihu

Mane

nejsou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Datum upotrebe 2019-04-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Datum upotrebe 2019-04-07

21/06/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výborné vlastnosti

Co se týče daného zastřihávače vousů, myslím si, že jsem pri jeho koupi neprohloupil, ba naopak, bylo to velmi dobré rozhodnutí. Všeobecně jsem zastřihávače vousů zkoumil několik měsíců, možná i let a nenašel jsem doposud nic tak efektivního jako právě tento zastříhávač. Mohu dokonce napsat, že přelčil má očekávání. Možná mě malinko mrzí, že je zde absence stgojánku, aby se v něm mohl přístroj nabíjet ale to je jen asi pohodlnost, žádná vada na kráse a je trošku na škodu, že zde není LED ukazatel stavu baterie v procentuálních číslech, jinak ostatní v pořádku, určtě převažuje Ano, než ne, takže za mě velké ANO.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

09/10/2017

Česká republika

Česká republika

Splnil očekávání

Používám zatím krátkou dobu, ale zatím jsem spokojen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

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