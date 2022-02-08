2 godine jamstva
Obustavljeno
Postavke za preciznost od 0,5 mm
Metalne oštrice koje se same oštre
Do 75 min uporabe / 1 h punjenja
Iznimno učinkovit vakuumski sustav
Vrlo učinkovit vakuumski sustav trimera za bradu 7000 tvrtke Philips pruža 50 % jači i snažniji protok zraka* za hvatanje do 95 % odrezanih dlačica** i uredno podrezivanje.
Kratke dlačice nemaju šanse. Sustav Lift&Trim Pro hvata sve nisko položene dlačice i podiže ih prema oštricama radi preciznog podrezivanja, a istovremeno je idealan trimer za dugačke brade.
Pogodan čak i za najdeblje dlačice, dvostruko naoštrene oštrice jamče precizne linije i vrhunsko podrezivanje svaki put. Nije potrebno podmazivanje niti zamjena oštrica.
4.1
od 5
173
Recenzije
81%
osoba preporučuje ovaj proizvod
juzus
08/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Uz 3 kus zakoupen a 10 let spokojenost:D
Žena mi nenadava at si uklidim umyvadlo od vousů:D
Prednosti
perfektní čisté holení
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
KubaH500
28/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Super funkce - vysávání zastřižených vousů
Již můj 4. zastřihovač vousů, se super vysáváním zastřižených vousů a akku baterií, tj. bezdrátovým provozem. Jemné nastavení výšky zastřihávaných vousů.
Prednosti
vysávání, bezdrátový provoz
Mane
Trochu hůř se čistí prostor s vysátými vousy, horší přístup na čištění.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním
Josef K.
11/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Hodnocení druhého používaného výrobku
Koupil jsem si již druhý zastřihovač vousů řady 7000. Má skvělou výdrž baterie, dostatečné odsáváni a vyhovující nastavení délky vousů. Naprosto mi vyhovuje. Vyžaduje ovšem jemné zacházení při nasazování hlavy a krytu - upozornění na to by mělo být důrazné. Hrozí odlomení zaváděcích nožiček - stalo se mi to. Výrbce se zachoval příkladně a zajistil výměnu.
Prednosti
Odsává, netahá, vydrží nabitý.
Mane
Subtilní konstrukce zaváděcích nožiček hlavy a jejího krytu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips
Testirano u laboratoriju na podlošcima s dlačicama