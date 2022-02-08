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  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
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  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
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  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
  • Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer

Obustavljeno

Beardtrimmer series 7000Vakuumski trimer za bradu

BT7500/15

4.1
| (173) Recenzije | 81% osoba preporučuje ovaj proizvod
Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer
Podrežite bradu, brkove i zulufe bez ikakvog nereda. Novi vakuumski trimer tvrtke Philips ima poboljšani, izuzetno učinkoviti sustav s 50 % snažnijim* protokom zraka. Učinkovito hvata odrezane dlačice, tako da je podrezivanje uredno.
Pogledajte sve prednosti

Philipsov trimer br. 1 za uredno podrezivanje

Urednije podrezivanje uz vakuumski trimer

  • Postavke za preciznost od 0,5 mm

  • Metalne oštrice koje se same oštre

  • Do 75 min uporabe / 1 h punjenja

  • Iznimno učinkovit vakuumski sustav

Poboljšani protok zraka za uredno podrezivanje

Poboljšani protok zraka za uredno podrezivanje

Vrlo učinkovit vakuumski sustav trimera za bradu 7000 tvrtke Philips pruža 50 % jači i snažniji protok zraka* za hvatanje do 95 % odrezanih dlačica** i uredno podrezivanje.

Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice

Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice

Kratke dlačice nemaju šanse. Sustav Lift&Trim Pro hvata sve nisko položene dlačice i podiže ih prema oštricama radi preciznog podrezivanja, a istovremeno je idealan trimer za dugačke brade.

Oštrice se same oštre pa ih ne treba održavati

Oštrice se same oštre pa ih ne treba održavati

Pogodan čak i za najdeblje dlačice, dvostruko naoštrene oštrice jamče precizne linije i vrhunsko podrezivanje svaki put. Nije potrebno podmazivanje niti zamjena oštrica.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

173

Recenzije

81%

osoba preporučuje ovaj proizvod

08/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Uz 3 kus zakoupen a 10 let spokojenost:D

Žena mi nenadava at si uklidim umyvadlo od vousů:D

Prednosti

perfektní čisté holení

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

28/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Super funkce - vysávání zastřižených vousů

Již můj 4. zastřihovač vousů, se super vysáváním zastřižených vousů a akku baterií, tj. bezdrátovým provozem. Jemné nastavení výšky zastřihávaných vousů.

Prednosti

vysávání, bezdrátový provoz

Mane

Trochu hůř se čistí prostor s vysátými vousy, horší přístup na čištění.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Zastřihovač vousů s vysáváním

11/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Hodnocení druhého používaného výrobku

Koupil jsem si již druhý zastřihovač vousů řady 7000. Má skvělou výdrž baterie, dostatečné odsáváni a vyhovující nastavení délky vousů. Naprosto mi vyhovuje. Vyžaduje ovšem jemné zacházení při nasazování hlavy a krytu - upozornění na to by mělo být důrazné. Hrozí odlomení zaváděcích nožiček - stalo se mi to. Výrbce se zachoval příkladně a zajistil výměnu.

Prednosti

Odsává, netahá, vydrží nabitý.

Mane

Subtilní konstrukce zaváděcích nožiček hlavy a jejího krytu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 7000 BT7501/85 Zastřihovač vousů s vysáváním

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Upozorenja

  1. U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips

  2. Testirano u laboratoriju na podlošcima s dlačicama