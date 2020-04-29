Obustavljeno
Glazba nikada ne prestaje
Moja glazba nikada ne prestaje. Bežični prijenosni zvučnik Everplay održava neprekinutu reprodukciju zahvaljujući jakoj Bluetooth vezi i intuitivnim mogućnostima punjenja. Prilagođena tkanina čini ga lijepim i izuzetno izdržljivim
10 W, 10 h
Veliki domet tehnologije Bluetooth
Otporan na vodu i prašinu
Mogućnost brzog punjenja
Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.
Punjenje nikada nije bilo tako jednostavno. Kada razina napunjenosti baterije postane niska, iskoristite praktičnu traku i USB kabel za punjenje. Uključite ga za punjenje ili pomoću njega pričvrstite zvučnik za torbu radi lakšeg prenošenja.
Možete se slobodno kretati noseći svoj pametni telefon, bez straha od prekida glazbe. Zvučnik EverPlay ima nevjerojatno stabilnu i dalekometnu Bluetooth vezu do 30 m ili 100 stopa, udaljenost tri puta veću od industrijskog standarda. Zvučnici su opremljeni osjetljivom antenom i filtrom radijskih frekvencija za smanjenje pozadinskih smetnji na minimum.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Prednosti
Dobra jakość dźwięku
Mane
Nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-10-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Prednosti
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum upotrebe 2019-11-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum upotrebe 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900B boxă portabilă wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900B boxă portabilă wireless