Obustavljeno
Glazba nikada ne prestaje
Moja glazba nikada ne prestaje. Bežični prijenosni zvučnik Everplay održava neprekinutu reprodukciju zahvaljujući jakoj Bluetooth vezi i intuitivnim mogućnostima punjenja. Prilagođena tkanina čini ga lijepim i izuzetno izdržljivim
10 W, 10 h
Veliki domet tehnologije Bluetooth
Otporan na vodu i prašinu
Mogućnost brzog punjenja
Tkanina DuraFit kojom je zvučnik obložen donosi funkcionalne i estetske prednosti. Ovaj neklizajući, perivi materijal otporan na ogrebotine s gumenim oblogama u odgovarajućoj boji pruža dodatnu zaštitu, a jedinstveni uzorak mrežice u obliku romba daje moderni, profinjeni izgled.
Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.
Zvučnik EverPlay zahvaljujući velikoj površini za emitiranje basa iz malih dimenzija reproducira snažan zvuk. Pruža dodatno pojačanje i proširenje basa.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Prednosti
Dobra jakość dźwięku
Mane
Nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-10-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Prednosti
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum upotrebe 2019-11-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum upotrebe 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900B boxă portabilă wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900B boxă portabilă wireless