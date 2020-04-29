Obustavljeno
Glazba nikada ne prestaje
Moja glazba nikada ne prestaje. Bežični prijenosni zvučnik Everplay održava neprekinutu reprodukciju zahvaljujući jakoj Bluetooth vezi i intuitivnim mogućnostima punjenja. Prilagođena tkanina čini ga lijepim i izuzetno izdržljivim
10 W, 10 h
Veliki domet tehnologije Bluetooth
Otporan na vodu i prašinu
Mogućnost brzog punjenja
Punjenje zvučnika uobičajeno je dugotrajno. EverPlay ima mogućnost punjenja zvučnika tri puta brže od uobičajenog USB adaptera. Punjenje zvučnika adapterom za brzo punjenje Qualcomm (nije obuhvaćen isporukom), koji se uobičajeno koristi za nove Android telefone, mnogo je brže.
Zvučnik EverPlay iznimno je izdržljiv te otporan na prašinu, udarce i vodu. Prašina ne može omesti rad zvučnika. Također može izdržati 30 min uronjenosti u vodu na 1 m dubine. To znači kako ga slušanje pod tušem, kiša ili skok u vodu neće oštetiti. Za oznaku otpornosti na udarce proizvod je u "komori za mučenje" podvrgnut ispitivanju kotrljanjem i njihanjem sa simuliranom pouzdanošću cijelog vijeka trajanja od 5 godina. Everplay je istinski izdržljiva konstrukcija!
Konačno Bluetooth zvučnik koji pruža jednostavan, jasan način nadzora preostale energije! Na zvučniku EverPlay dovoljno je pritisnuti tipku za pregled preostale razine baterije.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Prednosti
Dobra jakość dźwięku
Mane
Nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-10-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Prednosti
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum upotrebe 2019-11-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Datum upotrebe 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900B boxă portabilă wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT6900B boxă portabilă wireless