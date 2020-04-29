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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

bežični prijenosni zvučnik

BT6900A/00

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Glazba nikada ne prestaje

Moja glazba nikada ne prestaje. Bežični prijenosni zvučnik Everplay održava neprekinutu reprodukciju zahvaljujući jakoj Bluetooth vezi i intuitivnim mogućnostima punjenja. Prilagođena tkanina čini ga lijepim i izuzetno izdržljivim

Pogledajte sve prednosti

Glazba nikada ne prestaje

  • 10 W, 10 h

  • Veliki domet tehnologije Bluetooth

  • Otporan na vodu i prašinu

  • Mogućnost brzog punjenja

Brzo punjenje omogućuje 3 puta brže punjenje zvučnika

Brzo punjenje omogućuje 3 puta brže punjenje zvučnika

Punjenje zvučnika uobičajeno je dugotrajno. EverPlay ima mogućnost punjenja zvučnika tri puta brže od uobičajenog USB adaptera. Punjenje zvučnika adapterom za brzo punjenje Qualcomm (nije obuhvaćen isporukom), koji se uobičajeno koristi za nove Android telefone, mnogo je brže.

Izdržljiva konstrukcija – otporna na udarce, prašinu i vodu (IP57)

Izdržljiva konstrukcija – otporna na udarce, prašinu i vodu (IP57)

Zvučnik EverPlay iznimno je izdržljiv te otporan na prašinu, udarce i vodu. Prašina ne može omesti rad zvučnika. Također može izdržati 30 min uronjenosti u vodu na 1 m dubine. To znači kako ga slušanje pod tušem, kiša ili skok u vodu neće oštetiti. Za oznaku otpornosti na udarce proizvod je u "komori za mučenje" podvrgnut ispitivanju kotrljanjem i njihanjem sa simuliranom pouzdanošću cijelog vijeka trajanja od 5 godina. Everplay je istinski izdržljiva konstrukcija!

Indikator baterije za jednostavno pražnjenje razine baterije

Indikator baterije za jednostavno pražnjenje razine baterije

Konačno Bluetooth zvučnik koji pruža jednostavan, jasan način nadzora preostale energije! Na zvučniku EverPlay dovoljno je pritisnuti tipku za pregled preostale razine baterije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Prednosti

Dobra jakość dźwięku

Mane

Nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-10-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Prednosti

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum upotrebe 2019-11-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Datum upotrebe 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT6900B boxă portabilă wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT6900B boxă portabilă wireless

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