2 godine jamstva
Obustavljeno
Postavke za preciznost do 0,2 mm
Metalne oštrice koje se same oštre
120 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Sustav Lift & Trim PRO
Kratke dlačice nemaju šanse. Sustav Lift&Trim Pro hvata sve nisko položene dlačice i podiže ih prema oštricama radi preciznog podrezivanja, a istovremeno je idealan trimer za dugačke brade.
Pogodan čak i za najdeblje dlačice, dvostruko naoštrene oštrice jamče precizne linije i vrhunsko podrezivanje svaki put. Nije potrebno podmazivanje niti zamjena oštrica.
Podrežite na točno željenu duljinu. Jednostavno okrenite kotačić za preciznost na jednu od 40 postavki duljine između 0,4 i 10 mm u koracima od 0,2 mm.
4.6
od 5
229
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jure
21/02/2018
Hrvatska
Odličan trimer za bradu.
Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Kamo
15/07/2019
Slovensko
Strihač max.splnil moje požiadavky
Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
ervin
22/07/2017
Slovensko
vsetko super, ziadne negativa
super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips