Obustavljeno
Jednostavno i ravnomjerno podrezivanje
Ovaj trimer s potpuno metalnim oštricama omogućuje oblikovanje trodnevne brade, kratke ili duge brade, ovisno o vašim željama. Naš nov integrirani češalj za podizanje dlačica podiže dlačice radi učinkovitog ravnomjernog podrezivanja u jednom potezu.
Postavke za preciznost od 0,2 mm
Potpuno metalne oštrice
60 min bežične uporabe/1 h punjenja
Integrirani češalj za podizanje dlačica
Sustav Dynamic Beard Guide u kombinaciji s integriranim češljem za podizanje dlačica podiže dlačice do razine oštrica radi ravnomjernog podrezivanja i omogućava vam da postignete trodnevnu bradu, kratku ili dugačku bradu, ovisno o vašim željama.
Kratko podrežite bradu u jednom brzom potezu, istovremeno vodeći računa o koži. Naš novi integrirani češalj za podizanje dlačica podiže i usmjerava dlačice do razine oštrica kako bi podrezivanje bilo lako i ravnomjerno.
Ovaj trimer ima dvostruko naoštrene potpuno metalne oštrice koje režu više dlačica u svakom potezu kako bi podrezivanje bilo brže.
4.6
od 5
229
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kamo
15/07/2019
Slovensko
Strihač max.splnil moje požiadavky
Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
ervin
22/07/2017
Slovensko
vsetko super, ziadne negativa
super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
pepeplzen
29/12/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Super zastřihovač.
Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Datum upotrebe 2025-11-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Datum upotrebe 2025-11-29
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips