Glazba nikada ne prestaje
Moja glazba nikada ne prestaje. Bežični prijenosni zvučnik Everplay održava neprekinutu reprodukciju zahvaljujući jakoj Bluetooth vezi i intuitivnim mogućnostima punjenja. Prilagođena tkanina čini ga lijepim i izuzetno izdržljivim
4 W, 8 sati
Veliki domet tehnologije Bluetooth
Otporan na vodu i prašinu
USB traka
Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.
Tkanina DuraFit kojom je zvučnik obložen donosi funkcionalne i estetske prednosti. Ovaj neklizajući, perivi materijal otporan na ogrebotine s gumenim oblogama u odgovarajućoj boji pruža dodatnu zaštitu, a jedinstveni uzorak mrežice u obliku romba daje moderni, profinjeni izgled.
Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Prednosti
За
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Datum upotrebe 2020-04-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Datum upotrebe 2020-04-20