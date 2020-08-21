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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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bežični prijenosni zvučnik

BT3900A/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Glazba nikada ne prestaje

Moja glazba nikada ne prestaje. Bežični prijenosni zvučnik Everplay održava neprekinutu reprodukciju zahvaljujući jakoj Bluetooth vezi i intuitivnim mogućnostima punjenja. Prilagođena tkanina čini ga lijepim i izuzetno izdržljivim

Pogledajte sve prednosti

Glazba nikada ne prestaje

  • 4 W, 8 sati

  • Veliki domet tehnologije Bluetooth

  • Otporan na vodu i prašinu

  • USB traka

Ugrađeni mikrofon za hands-free telefonske pozive

Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

Tkanina DuraFit iznimnih tehničkih značajki

Tkanina DuraFit iznimnih tehničkih značajki

Tkanina DuraFit kojom je zvučnik obložen donosi funkcionalne i estetske prednosti. Ovaj neklizajući, perivi materijal otporan na ogrebotine s gumenim oblogama u odgovarajućoj boji pruža dodatnu zaštitu, a jedinstveni uzorak mrežice u obliku romba daje moderni, profinjeni izgled.

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvaća niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Prednosti

За

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Datum upotrebe 2020-04-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Datum upotrebe 2020-04-20

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