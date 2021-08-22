2 godine jamstva
Obustavljeno
Postavke za preciznost od 0,5 mm
Oštrice od nehrđajućeg čelika
60 min bežične uporabe/1 h punjenja
Sustav Lift & Trim
Savršen za trodnevnu bradu, trimer za bradu tvrtke Philips ima naš novi sustav podizanja i podrezivanja: češalj koji podiže i usmjerava dlačice na razinu oštrica kako bi se osiguralo ravnomjerno podrezivanje.
Svaki put postignite savršeno, a ipak nježno podrezivanje. Čelične oštrice trimera blago se dodiruju i tako se oštre tijekom podrezivanja kako bi ostale izuzetno oštre i učinkovite kao i prvog dana.
Dizajnirane za sprječavanje posjekotina i iritacija, oštrice imaju zaobljene vrhove za glađi kontakt s kožom.
4.6
od 5
230
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Okismoki
22/08/2021
Hrvatska
Provjereni kupac
Philips šišač za kosu i bradu
Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Zoki69
19/04/2021
Hrvatska
Ok proizvod
Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu
Dado0612
06/03/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima
Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.
Prednosti
Sve
Mane
Nedostaje malo veci broj duzina.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu
Sustav Lift & Trim reže 30 % brže – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips