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  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
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  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade
  • Lakše do trodnevne brade

Obustavljeno

Beardtrimmer series 3000Trimer za bradu

BT3216/14

4.6
| (230) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lakše do trodnevne brade
Ovaj trimer s inovativnim sustavom Lift & Trim podiže i hvata više nisko položenih dlačica radi postizanja učinkovitih i ravnomjernih rezultata podrezivanja. Na taj ćete način lako postići željenu trodnevnu, kratku ili dugu bradu.
Pogledajte sve prednosti

Sustav Lift & Trim podrezuje 30 % brže*

Lakše do trodnevne brade

  • Postavke za preciznost od 0,5 mm

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 60 min bežične uporabe/1 h punjenja

  • Sustav Lift & Trim

Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice

Ravnomjerno podrezuje i hvata nisko položene dlačice

Savršen za trodnevnu bradu, trimer za bradu tvrtke Philips ima naš novi sustav podizanja i podrezivanja: češalj koji podiže i usmjerava dlačice na razinu oštrica kako bi se osiguralo ravnomjerno podrezivanje.

Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje

Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje

Svaki put postignite savršeno, a ipak nježno podrezivanje. Čelične oštrice trimera blago se dodiruju i tako se oštre tijekom podrezivanja kako bi ostale izuzetno oštre i učinkovite kao i prvog dana.

Oštrice nježne prema koži osiguravaju glatkoću

Oštrice nježne prema koži osiguravaju glatkoću

Dizajnirane za sprječavanje posjekotina i iritacija, oštrice imaju zaobljene vrhove za glađi kontakt s kožom.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

230

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

22/08/2021

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Philips šišač za kosu i bradu

Proizvod je odličan. Lagan za upotrebu, baterja dugo traje, ima odličnu funkcionalnost.

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ok proizvod

Dobar i jednostavan za rukovanje...definitivno moja preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Trimer za bradu

06/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Kao i uvijek zadovoljan philips proizvodima

Od uvijek koristim philipsove uređje jako zadovoljan kao i uvijek. Jedino sto bi bilo bolje da ima vise duzina, tj. Preko 10 mm.

Prednosti

Sve

Mane

Nedostaje malo veci broj duzina.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Trimer za bradu

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Upozorenja

  1. Sustav Lift & Trim reže 30 % brže – u usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips