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  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

VisaPure AdvancedAparat za čišćenje lica za uporabu kod kuće

BSC431/05

4.8

| (181) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uklanja nečistoće, podiže i osvježava kožu

Koža izložena nečistoćama i stresu izgleda umorno i beživotno, gubi čvrstoću i brže stari. VisaPure Advanced pripravak je 3-u-1 koji uklanja gradske nečistoće i stres iz vaše kože. Uklonite nečistoće i vratite svoj sjaj.

Pogledajte sve prednosti

Savršeno za kožu izloženu nečistoćama i stresu

Uklanja nečistoće, podiže i osvježava kožu

  • Prilagođena tehnologija DualMotion

  • Čišćenje, masaža, osvježavanje kože

  • 3 glave, torbica, etui za spremanje

  • 2 postavke intenziteta

Četka ima snagu za uklanjanje do 100 % nečistoća

Četka ima snagu za uklanjanje do 100 % nečistoća

Danas onečišćena, umorna koža nije samo privremeno umorna i beživotna, već je to koža koja prijevremeno stari. Naša četka za uklanjanje nečistoća kombinira spužvu s bambusovim ugljenom i svilenkasto nježna vlakna za izvlačenje i uklanjanje čak i najsitnijih čestica nečistoća. Ako je ne uklonite s kože na pravilan način, nečistoća se lijepi na kožu, prodire duboko u nju i oštećuje kolagen.

Spužva s bambusovim ugljenom izvlači nečistoće iz kože

Spužva s bambusovim ugljenom izvlači nečistoće iz kože

Ugljen je poznat po svojim apsorpcijskim i pročišćavajućim svojstvima. Ugljen iz naše četke prirodan je i dobiva se od karboniziranog bambusovog drveta.

Uklanja šminku i nečistoće do 11 učinkovitije nego ručnim metodama

Uklanja šminku i nečistoće do 11 učinkovitije nego ručnim metodama

Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji vlakana i spužve s bambusovim ugljenom, četka omogućava uklanjanje i najsitnijih čestica nečistoća te osigurava vrhunsko nježno čišćenje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

181

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/02/2019

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.

Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pleť ho miluje!!!!

úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!

Prednosti

TOPka pre pleť

Mane

žiadne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum upotrebe 2020-05-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum upotrebe 2020-05-05

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Domácí spokojenost

Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.

Prednosti

Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek

Mane

nebyly manželkou posány

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum upotrebe 2019-10-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum upotrebe 2019-10-07

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Upozorenja

  1. 92 % žena se složilo, VPA HPT, n= 86, 2014., Kina i Njemačka.