Obustavljeno
Uklanja nečistoće, podiže i osvježava kožu
Koža izložena nečistoćama i stresu izgleda umorno i beživotno, gubi čvrstoću i brže stari. VisaPure Advanced pripravak je 3-u-1 koji uklanja gradske nečistoće i stres iz vaše kože. Uklonite nečistoće i vratite svoj sjaj.
Prilagođena tehnologija DualMotion
Čišćenje, masaža, osvježavanje kože
3 glave, torbica, etui za spremanje
2 postavke intenziteta
Danas onečišćena, umorna koža nije samo privremeno umorna i beživotna, već je to koža koja prijevremeno stari. Naša četka za uklanjanje nečistoća kombinira spužvu s bambusovim ugljenom i svilenkasto nježna vlakna za izvlačenje i uklanjanje čak i najsitnijih čestica nečistoća. Ako je ne uklonite s kože na pravilan način, nečistoća se lijepi na kožu, prodire duboko u nju i oštećuje kolagen.
Ugljen je poznat po svojim apsorpcijskim i pročišćavajućim svojstvima. Ugljen iz naše četke prirodan je i dobiva se od karboniziranog bambusovog drveta.
Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji vlakana i spužve s bambusovim ugljenom, četka omogućava uklanjanje i najsitnijih čestica nečistoća te osigurava vrhunsko nježno čišćenje.
4.8
od 5
181
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
1Diana1
09/02/2019
Slovensko
Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.
Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Ddaniela
05/05/2021
Česká republika
Pleť ho miluje!!!!
úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!
Prednosti
TOPka pre pleť
Mane
žiadne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum upotrebe 2020-05-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum upotrebe 2020-05-05
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Domácí spokojenost
Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.
Prednosti
Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek
Mane
nebyly manželkou posány
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum upotrebe 2019-10-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum upotrebe 2019-10-07
92 % žena se složilo, VPA HPT, n= 86, 2014., Kina i Njemačka.