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Obustavljeno

VisaPureMini čistač lica

BSC111/06

4.9

| (34) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

6x bolje čišćenje

Mali čistač lica s tehnologijom rotacije. Kompaktan je. Lako se upotrebljava. Savršen je za svakodnevnu njegu kože. Gdje god se nalazili.

Pogledajte sve prednosti

Spremni ste za 1 minutu*

6x bolje čišćenje

  • Rotacijska tehnologija

  • Čišćenje

  • 1 glava četke za čišćenje

  • 1 postavka intenziteta

Rotacijska tehnologija čišćenja

Rotacijska tehnologija čišćenja

Rotacijom se brzo, ali nježno odstranjuju nečistoće pa se koža bolje dubinski čisti.

6 puta bolje čišćenje od ručnog*. Bit ćete spremni za samo 1 minutu!

6 puta bolje čišćenje od ručnog*. Bit ćete spremni za samo 1 minutu!

Zahvaljujući tehnologiji rotacije i 17 000 svilenkasto mekih vlakana četke za normalnu kožu rezultati čišćenja bit će šest puta bolji, a koža meka i sjajna.

Nježan prema koži, nemilosrdan prema nečistoći

Nježan prema koži, nemilosrdan prema nečistoći

Mali čistač lica VisaPure nemilosrdan je prema nečistoći, ali nježan prema koži. Zahvaljujući svilenkasto mekim, tankim i gustim vlaknima, osigurava glatko klizenje tijekom čišćenja pa pruža potpuno ugodan doživljaj. Mali čistač lica VisaPure dovoljno je nježan da se može upotrebljavati dvaput dnevno.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

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4.9

od 5

34

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Ovaj proizvod sam kupila jer sam željela osjecaj skroz čistog lica, kakav raznim pilinzima nisam uspjela postići. Koristim ga na vlažnom licu uz gel za čišćenje lica i moja mjesovita koza je cista, glatka, nije iziritirana ni dodatno isusena na suhim djelovima. Koristim ga svaki drugi dan vec dvije godina i nije bilo nikakvih kvarova, a bateriju punim svakih 2 mj. Glavu mjenjam svakih 3-4 mjeseca i koristim onu za normalnu kožu, odgovara mi i nije grubo.

Prednosti

Ucinak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Datum upotrebe 2020-04-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Datum upotrebe 2020-04-19

31/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Philips VisaPure Mini čistač lica vrlo je jednostavan za korištenje te kožu očisti puno bolje nego umivanjem. Koza je već nakon par dana korištenja mekana i glatka. Četke su izuzetno mekane i ne oštećuju kožu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

21/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Izuzetno nježan prema koži

[Employee of philipsglobal] Proizvod sam kupila u paketu sa philips epilatorom, zadivoljna sam sa oba uređaja. Čistać lica je zaista nježan, ima mekane čekinje, koristila sam ga i nakon sunčana na crvenkastoj koži i bio je izvrstan, nije me peklo. Kao test učinkovitosti koristila sam tonik za lice nakon čišćenja lica sa čistaćom, i blazijica nije bila prljava za razliku od toga da je bila prljava kada sam lice čistila bez uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

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Upozorenja

  1. U usporedbi s ručnim čišćenjem. Podaci dostupni u arhivi.