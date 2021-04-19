Obustavljeno
6x bolje čišćenje
Mali čistač lica s tehnologijom rotacije. Kompaktan je. Lako se upotrebljava. Savršen je za svakodnevnu njegu kože. Gdje god se nalazili.
Rotacijska tehnologija
Čišćenje
1 glava četke za čišćenje
1 postavka intenziteta
Rotacijom se brzo, ali nježno odstranjuju nečistoće pa se koža bolje dubinski čisti.
Zahvaljujući tehnologiji rotacije i 17 000 svilenkasto mekih vlakana četke za normalnu kožu rezultati čišćenja bit će šest puta bolji, a koža meka i sjajna.
Mali čistač lica VisaPure nemilosrdan je prema nečistoći, ali nježan prema koži. Zahvaljujući svilenkasto mekim, tankim i gustim vlaknima, osigurava glatko klizenje tijekom čišćenja pa pruža potpuno ugodan doživljaj. Mali čistač lica VisaPure dovoljno je nježan da se može upotrebljavati dvaput dnevno.
Nagrade
4.9
od 5
34
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivana_93
19/04/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Ovaj proizvod sam kupila jer sam željela osjecaj skroz čistog lica, kakav raznim pilinzima nisam uspjela postići. Koristim ga na vlažnom licu uz gel za čišćenje lica i moja mjesovita koza je cista, glatka, nije iziritirana ni dodatno isusena na suhim djelovima. Koristim ga svaki drugi dan vec dvije godina i nije bilo nikakvih kvarova, a bateriju punim svakih 2 mj. Glavu mjenjam svakih 3-4 mjeseca i koristim onu za normalnu kožu, odgovara mi i nije grubo.
Prednosti
Ucinak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Datum upotrebe 2020-04-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Datum upotrebe 2020-04-19
MB83
31/12/2018
Hrvatska
Odličan proizvod
Philips VisaPure Mini čistač lica vrlo je jednostavan za korištenje te kožu očisti puno bolje nego umivanjem. Koza je već nakon par dana korištenja mekana i glatka. Četke su izuzetno mekane i ne oštećuju kožu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Blazic
21/07/2018
Hrvatska
Izuzetno nježan prema koži
[Employee of philipsglobal] Proizvod sam kupila u paketu sa philips epilatorom, zadivoljna sam sa oba uređaja. Čistać lica je zaista nježan, ima mekane čekinje, koristila sam ga i nakon sunčana na crvenkastoj koži i bio je izvrstan, nije me peklo. Kao test učinkovitosti koristila sam tonik za lice nakon čišćenja lica sa čistaćom, i blazijica nije bila prljava za razliku od toga da je bila prljava kada sam lice čistila bez uređaja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
U usporedbi s ručnim čišćenjem. Podaci dostupni u arhivi.