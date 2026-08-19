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  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu

Nosač za montažu klijentskih uređaja

BS6B2234B/00

Najbolje iskoristite prostor na stolu

Najbolje iskoristite prostor na stolu i uz postolje za montiranje klijenta čvrsto povežite računalne klijente s monitorom tvrtke Philips koji ima SmartErgoBase. Ovo jednostavno svestrano rješenje omogućuje vam kreiranje "sve u jednom" konfiguracije koja pruža maksimalnu produktivnost

Pogledajte sve prednosti

Najbolje iskoristite prostor na stolu

  • za Philips SmartErgoBase

Lako postavljanje i uporaba

Nosač za montažu klijentskih uređaja kompatibilan je s nagrađivanim komercijalnim monitorom SmartErgoBase tvrtke Philips te omogućava jednostavnu montažu računala i tankih klijentskih uređaja.

Potpuna ergonomska prilagodljivost

Zahvaljujući naprednom dizajnu, nosač za montažu klijentskih uređaja podržava potpuno ergonomska podešavanja (po visini, okret, nagib) za Philips SmartErgoBase

Univerzalna VESA šablona za montažu od 100 mm

Standardni VESA otvori za montažu osiguravaju kompatibilnost montaže za većinu malih računala i tankih klijentskih uređaja.

Tehničke specifikacije

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