BS6B2234B/00
Najbolje iskoristite prostor na stolu
Najbolje iskoristite prostor na stolu i uz postolje za montiranje klijenta čvrsto povežite računalne klijente s monitorom tvrtke Philips koji ima SmartErgoBase. Ovo jednostavno svestrano rješenje omogućuje vam kreiranje "sve u jednom" konfiguracije koja pruža maksimalnu produktivnost
za Philips SmartErgoBase
Nosač za montažu klijentskih uređaja kompatibilan je s nagrađivanim komercijalnim monitorom SmartErgoBase tvrtke Philips te omogućava jednostavnu montažu računala i tankih klijentskih uređaja.
Zahvaljujući naprednom dizajnu, nosač za montažu klijentskih uređaja podržava potpuno ergonomska podešavanja (po visini, okret, nagib) za Philips SmartErgoBase
Standardni VESA otvori za montažu osiguravaju kompatibilnost montaže za većinu malih računala i tankih klijentskih uređaja.
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