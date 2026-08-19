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  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu
  • Najbolje iskoristite prostor na stolu

Nosač za montažu klijentskih uređaja

BS4B1927B/00

Najbolje iskoristite prostor na stolu

Najbolje iskoristite prostor na stolu i uz postolje za montiranje klijenta čvrsto povežite računalne klijente s monitorom tvrtke Philips koji ima SmartErgoBase. Ovo jednostavno svestrano rješenje omogućuje vam kreiranje "sve u jednom" konfiguracije koja pruža maksimalnu produktivnost

Pogledajte sve prednosti

Najbolje iskoristite prostor na stolu

  • za Philips SmartErgoBase

Univerzalna VESA šablona za montažu od 100 mm

Standardni VESA otvori za montažu osiguravaju kompatibilnost montaže za većinu malih računala i tankih klijentskih uređaja.

Jednostavno sveobuhvatno rješenje

Ovaj jednostavni nosač za montažu klijentskih uređaja cijenom je prihvatljivo i jednostavno rješenje za organizaciju stolnih računala bez neurednih kabela uz učinkovitu iskoristivost skučenih okruženja.

Lako postavljanje i uporaba

Nosač za montažu klijentskih uređaja kompatibilan je s nagrađivanim komercijalnim monitorom SmartErgoBase tvrtke Philips te omogućava jednostavnu montažu računala i tankih klijentskih uređaja.

Tehničke specifikacije

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