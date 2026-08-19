Najbolje iskoristite prostor na stolu

Najbolje iskoristite prostor na stolu i uz postolje za montiranje klijenta čvrsto povežite računalne klijente s monitorom tvrtke Philips koji ima SmartErgoBase. Ovo jednostavno svestrano rješenje omogućuje vam kreiranje "sve u jednom" konfiguracije koja pruža maksimalnu produktivnost