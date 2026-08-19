BS4B1927B/00
Najbolje iskoristite prostor na stolu
Najbolje iskoristite prostor na stolu i uz postolje za montiranje klijenta čvrsto povežite računalne klijente s monitorom tvrtke Philips koji ima SmartErgoBase. Ovo jednostavno svestrano rješenje omogućuje vam kreiranje "sve u jednom" konfiguracije koja pruža maksimalnu produktivnost
za Philips SmartErgoBase
Standardni VESA otvori za montažu osiguravaju kompatibilnost montaže za većinu malih računala i tankih klijentskih uređaja.
Ovaj jednostavni nosač za montažu klijentskih uređaja cijenom je prihvatljivo i jednostavno rješenje za organizaciju stolnih računala bez neurednih kabela uz učinkovitu iskoristivost skučenih okruženja.
Nosač za montažu klijentskih uređaja kompatibilan je s nagrađivanim komercijalnim monitorom SmartErgoBase tvrtke Philips te omogućava jednostavnu montažu računala i tankih klijentskih uređaja.
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