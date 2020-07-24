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  • Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*
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  • Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*
  • Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*
  • Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*
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  • Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*
  • Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*

Obustavljeno

Lumea PrestigeIPL – uređaj za uklanjanje dlačica

BRI950/00

4.7
| (235) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*
Philips Lumea Prestige s tehnologijom SenseIQ naš je najučinkovitiji IPL uređaj. Dizajniran je za praktične tretmane kod kuće uz pametne Lumea nastavke koji savršeno pristaju svakom obliku tijela te prilagođene programe za svako područje tijela.
Pogledajte sve prednosti

2 pametna nastavka – za optimalne rezultate

Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*

  • S tehnologijom SenselQ

  • Tijelo i lice

  • Uz senzor SmartSkin

  • Uporaba s kabelom ili bežično

Stručna IPL tehnologija kod kuće, razvijena u suradnji s dermatolozima

Stručna IPL tehnologija kod kuće, razvijena u suradnji s dermatolozima

IPL znači Intense Pulse Light, tj. pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta. Uređaj Lumea tvrtke Philips primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice, potičući prelazak folikula dlake u fazu mirovanja. To za posljedicu ima postepeno smanjenje količine dlačica koje izrastaju na tijelu. Ponavljanjem tretmana koža ostaje predivno glatka i bez dlačica. Tretman za sprječavanje ponovnog rasta dlačica siguran je i nježan, čak i na osjetljivim područjima. Lumea tvrtke Philips klinički je testirana i razvijena u suradnji s dermatolozima kako bi osigurala jednostavan i učinkovit tretman kod kuće.

Dokazano nježan i učinkovit tretman

Dokazano nježan i učinkovit tretman

Objektivne studije dokazuju uklanjanje dlačica do 92 % nakon ovih tretmana**. Prva četiri tretmana obavite svaka dva tjedna, a sljedećih osam tretmana svaka četiri tjedna. Nakon 12 tretmana možete uživati do šest mjeseci u glatkoj koži bez dlačica*.

Pogodan za široku lepezu tipova dlačica i kože

Pogodan za široku lepezu tipova dlačica i kože

Philips Lumea Prestige učinkovit je na raznim tipovima dlačica i kože. Funkcionira na prirodno tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama te na boji tena od vrlo bijelog do tamnosmeđeg. IPL-u je potreban kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje tena, stoga se (kao ni s drugim tretmanima IPL-om) Lumea ne može upotrebljavati za tretman bijelih, sijedih, svijetloplavih ili crvenih dlačica. A nije prikladan ni za vrlo tamnu kožu.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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  • Award image AWARD-612375

Recenzije

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4.7

od 5

235

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji poklon ikada

Lumeu sam dobila za Bozic i malo je rec da sam odusevljena. Vec prvi tretman je napravio cuda i promjene su vidljive. Definitivno se isplati kupiti.

Prednosti

Ucinkovitost

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Date of Use 2020-03-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Date of Use 2020-03-24

23/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja investicija

Odusevljena sam svojom lumeom.Rijesila sam se dlacica brzo i bezbolno.Preporucujem svima,samo bez preskakanja tretmana!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Date of Use 2019-07-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Date of Use 2019-07-23

22/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod koji spašava

Nakon godina mucenja s dlacicama, maltretiranja sa svakodnevnim brijanjem napokon mogu bezbrižno na ljetovanje!

Prednosti

lagano se koristi, može se i bez kabla, tretman brz i bezbolan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Date of Use 2020-03-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica

Date of Use 2020-03-22

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Upozorenja

  1. Prosječno uklanjanje dlačica nakon 12 tretmana: 78 % na nogama, 64 % na bikini području, 65 % na pazusima

  2. Izmjereno na nogama, nakon 3 tretmana, 27 od 55 žena postiglo je rezultate od 92 % ili bolje

  3. * Kada se prati raspored tretmana

  4. * * Istraživanje provedeno u Nizozemskoj i Austriji na 56 žena, nakon 3 tretmana na pazusima, bikini zoni, nogama, nakon 2 tretmana na licu

  5. * * * Životni vijek žarulje ne produljuje 2-godišnje Philipsovo jamstvo diljem svijeta