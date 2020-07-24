2 godine jamstva
Obustavljeno
S tehnologijom SenselQ
Tijelo i lice
Uz senzor SmartSkin
Uporaba s kabelom ili bežično
IPL znači Intense Pulse Light, tj. pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta. Uređaj Lumea tvrtke Philips primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice, potičući prelazak folikula dlake u fazu mirovanja. To za posljedicu ima postepeno smanjenje količine dlačica koje izrastaju na tijelu. Ponavljanjem tretmana koža ostaje predivno glatka i bez dlačica. Tretman za sprječavanje ponovnog rasta dlačica siguran je i nježan, čak i na osjetljivim područjima. Lumea tvrtke Philips klinički je testirana i razvijena u suradnji s dermatolozima kako bi osigurala jednostavan i učinkovit tretman kod kuće.
Objektivne studije dokazuju uklanjanje dlačica do 92 % nakon ovih tretmana**. Prva četiri tretmana obavite svaka dva tjedna, a sljedećih osam tretmana svaka četiri tjedna. Nakon 12 tretmana možete uživati do šest mjeseci u glatkoj koži bez dlačica*.
Philips Lumea Prestige učinkovit je na raznim tipovima dlačica i kože. Funkcionira na prirodno tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama te na boji tena od vrlo bijelog do tamnosmeđeg. IPL-u je potreban kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje tena, stoga se (kao ni s drugim tretmanima IPL-om) Lumea ne može upotrebljavati za tretman bijelih, sijedih, svijetloplavih ili crvenih dlačica. A nije prikladan ni za vrlo tamnu kožu.
Nagrade
4.7
od 5
235
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Angie19
24/07/2020
Hrvatska
Najbolji poklon ikada
Lumeu sam dobila za Bozic i malo je rec da sam odusevljena. Vec prvi tretman je napravio cuda i promjene su vidljive. Definitivno se isplati kupiti.
Prednosti
Ucinkovitost
Mane
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Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Date of Use 2020-03-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Date of Use 2020-03-24
Megi18
23/07/2020
Hrvatska
Najbolja investicija
Odusevljena sam svojom lumeom.Rijesila sam se dlacica brzo i bezbolno.Preporucujem svima,samo bez preskakanja tretmana!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Date of Use 2019-07-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Date of Use 2019-07-23
nena11
22/07/2020
Hrvatska
Proizvod koji spašava
Nakon godina mucenja s dlacicama, maltretiranja sa svakodnevnim brijanjem napokon mogu bezbrižno na ljetovanje!
Prednosti
lagano se koristi, može se i bez kabla, tretman brz i bezbolan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Date of Use 2020-03-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Prestige BRI950/00 IPL – uređaj za uklanjanje dlačica
Date of Use 2020-03-22
Prosječno uklanjanje dlačica nakon 12 tretmana: 78 % na nogama, 64 % na bikini području, 65 % na pazusima
Izmjereno na nogama, nakon 3 tretmana, 27 od 55 žena postiglo je rezultate od 92 % ili bolje
* Kada se prati raspored tretmana
* * Istraživanje provedeno u Nizozemskoj i Austriji na 56 žena, nakon 3 tretmana na pazusima, bikini zoni, nogama, nakon 2 tretmana na licu
* * * Životni vijek žarulje ne produljuje 2-godišnje Philipsovo jamstvo diljem svijeta