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Beauty Set serije 9000 Za cijelo tijelo

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Beauty Set serije 9000Za cijelo tijelo

BRE740/90

Beauty Set serije 9000 Za cijelo tijelo

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  • Način upotrebe, kako se epilirati, videozapis o upotrebi epilatora serije 8000 na suho
    Način upotrebe, kako se epilirati, videozapis o upotrebi epilatora serije 8000 na suho
  • Videozapis o epilatoru serije 8000
    Videozapis o epilatoru serije 8000

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Kratke upute za korisnike

  • PDF dat., 744.6 kB
  • 30 October 2023

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 143.8 kB
  • 9 February 2026

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