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Epilator Serije 8000 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

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Epilator Serije 8000Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

BRE740/10

Epilator Serije 8000 Epilator za uporabu na mokroj ili suhoj koži

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  • Način upotrebe, kako se epilirati, videozapis o upotrebi epilatora serije 8000 na suho
    Način upotrebe, kako se epilirati, videozapis o upotrebi epilatora serije 8000 na suho

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Priručnici i dokumentacija

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 143.8 kB
  • 9 February 2026

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 5.1 MB
  • 20 November 2025

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